أوكرانيا تؤكد مشاركتها في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" بتورينو

بعد أسابيع من الصمت الناجم عن الحرب في البلاد، أكدت أوكرانيا أنها ستشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" التي ستقام في تورينو الإيطالية في الفترة من 10 إلى 14 مايو- أيار المقبل. واختارت أوكرانيا التي تواجه غزوا روسيا لأراضيها منذ شباط- فبراير الماضي شعار السلام لمشاركتها في هذا المنافسة. تمثل أوكرانيا فرقة أوركسترا كالوش التي وصفها المنظمون بأنها "فرقة شعبية للهيب هوب مولعة بموسيقى الفولك".

تم استبعاد روسيا من المشاركة في المسابقة بعد الغزو. وأعلن اتحاد البث الأوروبي عدم السماح لروسيا بالمشاركة في نسخة العام الحالي من مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" عقب الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقال الاتحاد في بيان، إنه بالنظر إلى الأزمة غير المسبوقة في أوكرانيا، من شأن مشاركة روسية أن يؤدي إلى "تشويه سمعة" المسابقة. وتابع عبر حسابه على "تويتر" "الاتحاد منظمة غير سياسية تتألف من شبكات بث ملتزمة دعم قيم الخدمة العمومية... نظل ملتزمين بحماية قيم المسابقة الثقافية التي تعزز التبادل والتفاهم الدوليين، وتجمع بين الجماهير، وتحتفي بالتنوع من خلال الموسيقى، وتوحد أوروبا على مسرح واحد".

نتيجة غزوها لأوكرانيا، استبعدت روسيا من أغلبية الفعاليات الثقافية والرياضية حول العالم كما فرضت عدة عقوبات غربية على اقتصادها.