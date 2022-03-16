للتباحث حول أسواق النفط وروسيا.. بوريس جونسون يصل الرياض في ثاني محطة بجولته الخليجية

وصل بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني الأربعاء إلى الرياض ثاني محطة في جولته الخليجية التي شملت الإمارات أيضا، وتهدف بشكل أساسي إلى حث الدول المنتجة للنفط على المساعدة في خفض الأسعار بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وأفاد مسؤول في السفارة البريطانية في الرياض لوكالة فرانس برس أنّ طائرة جونسون حطت في الرياض آتية من أبوظبي. ويأمل رئيس الوزراء أن يتمكن من إقناع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برفع إنتاج المملكة من النفط.

"الشراكة من أجل المستقبل"

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء بأن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحثا "الشراكة من أجل المستقبل" بين البلدين واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

والتقى جونسون بولي العهد في أولى محطات زيارته للخليج ضمن جهود تأمين المزيد من إمدادات النفط وزيادة الضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن جونسون وولي عهد أبوظبي، بحثا فرص تعزيز التعاون بين بريطانيا والإمارات في مجالات أمن الطاقة والتكنولوجيا الخضراء والتجارة.

وقال المتحدث في بيان يورد فيه تفاصيل اجتماع جونسون مع ولي عهد أبوظبي إن الزعيمين "بحثا فرص زيادة التعاون بين بريطانيا والإمارات في مجالات أمن الطاقة والتكنولوجيا الخضراء والتجارة".

وأضاف: "واتفقا كذلك على الحاجة لتعزيز تعاوننا القوي في مجالات الأمن والدفاع والمخابرات في مواجهة التهديدات العالمية المتنامية".