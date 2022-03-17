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الإمارات العربية المتحدة

الإمارات تتطلع لتعزيز التعاون مع روسيا في وقت تنهال فيه العقوبات الغربية على روسيا

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
عبد الله بن زايد ونظيره الروسي سيرغي لافروف
عبد الله بن زايد ونظيره الروسي سيرغي لافروف   -   حقوق النشر  AP Photo

قال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد في موسكو يوم الخميس إن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون مع روسيا في أمني الطاقة والغذاء.

وقال بن زايد في تصريحات بثها تلفزيون سكاي نيوز عربية إنه يعتزم بحث الأزمات في أوكرانيا وسوريا واليمن والملف الإيراني خلال زيارته لروسيا.

ولطالما كانت الإمارات التي تترأس مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، شريكا إقليميا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية، لكنها، على غرار جيرانها الخليجيين الآخرين، تحاول إيجاد توازن في علاقاتها مع تنامي روابطها السياسية والاقتصادية مع موسكو.

وبينما سارع العالم إلى إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، تجنّبت غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الست، وخصوصا السعودية والإمارات، إدانة موسكو بشكل مباشر، داعية إلى حل سلمي.

ولم تفرض الإمارات، التي عززت علاقاتها مع روسيا على مر السنين، عقوبات اقتصادية مماثلة للعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.