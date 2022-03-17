زيلينسكي يدعو ألمانيا إلى إسقاط "الجدار" الجديد في أوروبا

حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمانيا الخميس على هدم "الجدار" الجديد الذي تم بناؤه في أوروبا بوجه الحرية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو لمجلس النواب الألماني (بوندستاغ) "عزيزي المستشار (أولاف) شولتس، اهدم هذا الجدار، اعط ألمانيا الدور القيادي الذي تستحقه".

وأشار زيلينسكي إلى الخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس الأمريكي رونالد ريغن الذي قال في العام 1987 من بوابة براندنبورغ في برلين للزعيم السوفيتي حينذاك ميخائيل غورباتشوف "دمروا هذا الجدار". وبعد ذلك بعامين سقط جدار برلين.

كما حدث الأربعاء في الكونغرس الأمريكي، صفق النواب وقوفا للرئيس الأوكراني قبل أن يبدأ خطابه الذي استمر عشر دقائق.

وعبر زيلينسكي عن أسفه لتشييد "جدار" جديد في أوروبا منذ الغزو الروسي، مشددا على أنه "ليس جدار برلين بل جدار في وسط أوروبا بين الحرية والعبودية وهذا الجدار يكبر مع كل قنبلة تلقى على مدينة أوكرانية".

وقال إن "السياسيين يؤكدون كل عام هذا الأمر لن يتكرر، لكننا نرى الآن أن هذه الكلمات ببساطة لا قيمة لها. هناك شعب يتم تدميره في أوروبا" مشيرا إلى أن 108 أطفال قتلوا في أوكرانيا منذ بداية الهجوم. واضاف "ساعدونا على وقف هذه الحرب".

وعبر الرئيس الأوكراني في خطابه عن أسفه للعلاقات الاقتصادية الوثيقة التي أقيمت في السنوات الأخيرة بين برلين وموسكو لا سيما في مجال الطاقة.

وقال "أيها الشعب الألماني العزيز، كيف يمكن أن يكون ردكم، عندما قلنا أن نورد ستريم 2 (مشروع خط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا) هو نوع من التحضير للحرب، إنه أمر محض اقتصادي إنه الاقتصاد والاقتصاد؟". ورأى أن هذه المشاريع التي قادتها ألمانيا وروسيا "كانت اسمنت الجدار الجديد".

وتابع زيلينسكي "بالنسبة للبعض إنها سياسة، لكنها أيضا حجارة إنها حجارة للجدار الجديد".

و عارضت أوكرانيا منذ البداية إنشاء هذا الخط لأنابيب الغاز الذي تم تعليق تشغيله أخيرًا عندما اعترف فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين مواليتين لموسكو في أوكرانيا.