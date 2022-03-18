بعد وصف بايدن بوتين بمجرم حرب.. ما تعريف "مجرم الحرب"؟ من يحدده؟ ومن يحاكمه؟

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشكل صريح بأنه "مجرم حرب" بسبب غزوه لأوكرانيا، حيث تعرضت المستشفيات وأقسام الولادة للقصف. لكن إعلان شخص ما ووصفه بمجرم حرب ليس بهذه البساطة لأن الأمر ليس مجرد كلمات فقط.

هناك تعريفات وعمليات التي تحدد من هو مجرم الحرب وكيف يجب معاقبته.

لطالما تجنب البيت الأبيض تطبيق تصنيف "مجرم حرب" على بوتين، قائلاً إن الأمر يتطلب تحقيقًا وموقفا دوليًا. ولكن بعد أن استخدم بايدن المصطلح يوم الأربعاء، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الرئيس بايدن كان يقصد هذا التصنيف وأنه "تحدث من صميم قلبه". كما جددت ساكي القول إن هذه العملية تحتاج لاتخاذ قرار رسمي.

في الاستخدام الشائع، يحمل هذا الوصف معنى عاماً كمصطلح يشير لشخص يرتكب فظائع.

قال ديفيد كرين، الذي عمل في مجال "جرائم الحرب" لعقود وشغل منصب المدعي العام للمحكمة الخاصة لسيراليون التابعة للأمم المتحدة التي حاكمت الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور "من الواضح أن بوتين مجرم حرب، لكن الرئيس تطرق سياسيًا لهذا".

بدأت بالفعل التحقيقات في تصرفات بوتين، حيث تعمل الولايات المتحدة و 44 دولة أخرى معًا للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المحتملة، بعد صدور قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق. توازياً مع ذلك، تقوم المحكمة الجنائية الدولية، الهيئة المستقلة التي تتخذ من هولندا مقرا لها، بدورها بالتحقيق في هذا الاتجاه.

وسط التحقيقات والاتهامات "السياسية" والتصريحات، ماذا يعني بالضبط اتهام شخص بكونه مجرم حرب؟

من هو مجرم الحرب؟

ينطبق المصطلح على أي شخص ينتهك مجموعة من القواعد التي اعتمدها قادة العالم والمعروفة باسم قانون النزاعات المسلحة. القواعد تحكم سلوك الدول في أوقات الحرب. تم تعديل هذه القواعد وتوسيعها خلال القرن الماضي، مستمدة من اتفاقيات جنيف في أعقاب الحرب العالمية الثانية والبروتوكولات المضافة لاحقًا.

تهدف هذه القواعد إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال وأولئك الذين لم يعد يمكنهم القتال، بما في ذلك المدنيين مثل الأطباء والممرضات والجنود الجرحى وأسرى الحرب. تحدد المعاهدات والبروتوكولات من يمكن استهدافه وبأي أسلحة. كما يُحظر استخدام أسلحة معينة، كالأسلحة الكيميائية أو البيولوجية.

ما هي الجرائم المحددة التي تجعل من شخص ما جريمة حرب؟

تشمل جرائم الحرب ما يسمى بـ "الانتهاكات الجسيمة" للاتفاقيات التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب كالقتل العمدي والتدمير الواسع النطاق والاستيلاء على الممتلكات التي لا تبررها ضرورة عسكرية. وتشمل جرائم الحرب الأخرى الاستهداف المتعمد للمدنيين واستخدام القوة غير المتناسبة واستخدام الدروع البشرية واحتجاز الرهائن.

تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سياق "هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين". وتشمل القتل والإبادة والتهجير القسري والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي.

الطريقة الأرجح التي يمكن أن يصنف بها بوتين كمجرم حرب ترتبط بـ "العقيدة القانونية" المعرفة على نطاق واسع بأنها تدخل في إطار مسؤولية القيادة. إذا أمر القادة أو حتى مجرد معرفتهم أو كانوا في وضع يسمح لهم بمعرفة الجرائم ولم يفعلوا شيئًا لمنعها، فيمكن تحميلهم المسؤولية القانونية.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الخميس إن الولايات المتحدة تقوم بتقييم وتوثيق جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، وأن الاستهداف المتعمد للمدنيين سيكون مناسبًا لهذا التصنيف. وتابع أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" لأي جرائم حرب يتبين وقوعها.

ما هي مسارات العدالة للتحقيق؟

بشكل عام، هناك أربعة مسارات للتحقيق في جرائم الحرب وتحديدها، رغم أن لكل منها حدودًا. أولها، المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في مثل هذه القضايا. الخيار الثاني يتعلق بتحويل الأمم المتحدة عملها في لجنة التحقيق إلى محكمة مختلطة لجرائم الحرب الدولية لمحاكمة بوتين.

أما المسار الثالث فيكمن في إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة بوتين من قبل مجموعة من الدول والهيئات الدولية المعنية، مثل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتعد المحاكم العسكرية في نورمبرغ التي أقيمت في أعقاب الحرب العالمية الثانية ضد القادة النازيين أكبر مثال على ذلك.

أخيرًا، لدى بعض الدول قوانينها الخاصة لملاحقة جرائم الحرب. فألمانيا، على سبيل المثال، تحقق بالفعل مع بوتين. أما القانون في الولايات المتحدة لا يخول لها ذلك، لكن لدى وزارة العدل الأمريكية قسما خاصا يركز على جرائم مثل الإبادة والتعذيب وتجنيد الأطفال وختان الإناث.

أين يمكن أن يحاكم بوتين؟

الأمر ليس بهذه البساطة، فروسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية ولن ترسل أي مشتبه بهم إلى مقر المحكمة في لاهاي بهولندا. كذلك لا تعترف الولايات المتحدة بسلطة المحكمة. يمكن محاكمة بوتين في بلد تختاره الأمم المتحدة أو اتحاد الدول المعنية. لكن بلوغ ذلك صعب جدا بل أنه مستحيل.

هل سبق وأن تمت محاكمة قادة دول؟

نعم، بعد الحرب العالمية الثانية، أقيمت في نورمبرغ وطوكيو محاكم مخصصة لمحاكمة كبار القادة بسبب أفعالهم في دول مثل البوسنة وكمبوديا ورواندا. ومثل الزعيم اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش أمام محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي لإثارة صراعات دامية مع انهيار يوغوسلافيا في أوائل التسعينيات. توفي ميلوسيفيتش في زنزانته قبل صدور الحكم.

حليفه الصرب البوسني رادوفان كاراجيتش والقائد العسكري لصرب البوسنة، الجنرال راتكو ملاديتش، حوكما أيضا بنجاح ويقضيان حاليا عقوبة السجن مدى الحياة.

كما حُكم الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور بالسجن 50 عامًا بعد إدانته برعاية فظائع في سيراليون المجاورة. شأنه شأن رئيس تشاد السابق حسين حبري، الذي توفي العام الماضي. حيث كان أول رئيس دولة سابق يُدان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل محكمة إفريقية حكمت عليه بالسجن مدى الحياة.