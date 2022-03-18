شاهد: افتتاح أطول جسر في العالم على مضيق الدردنيل في تركيا

افتتحت تركيا جسر "جناق قلعة 1915" على مضيق الدردنيل الذي يصل بحر مرمرة ببحر إيجه، وهو أطول جسر معلق في العالم، ويربط بين قارتي آسيا وأوروبا.

ويبلغ طول الجسر 4 كلم و608 أمتار، علما وأن المسافة بين العمودين تبلغ 2023 مترا. ويضاف هذا المشروع الذي يقدر بنحو 2.5 مليار يورو، إلى مشاريع جسور مدينة اسطنبول الأخرى، التي تربط القارتين الآسيوية والأوروبية.

ويأتي تدشين جسر "جناق قلعة 1915" في ذكرى يوم انتصار القوات العثمانية في 1915/03/18 على الحلفاء في معركة الدردنيل، والتي تسمى أيضا بمعركة "غاليبولي".

حينها أفضت المعارك التي استمرت حتى شهر يناير/كانون الثاني 1916، إلى انتصار الامبراطورية العثمانية على القوات البريطانية والفرنسية. وخلال الافتتاح، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إنشاء الجسر هو طريقة لإبقاء ذكرى شهداء جناق قلعة حية.

وبالإضافة إلى جسر "جناق قلعة 1915"، أشرف أردوغان منذ اعتلائه السلطة كرئيس للوزراء من 2003 إلى 2014 ثم كرئيس، على تشييد نفق في اسطنبول في مضيق البوسفور وجسر يمتد فوقه، إضافة إلى تشييد مطار كبير، كما أطلق الرئيس التركي عملية تشييد قناة اسطنبول الموازية لمضيق البوسفور بطول 45 كلم، منذ شهر يونيو الماضي.