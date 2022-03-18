المجموعة العسكرية في ميانمار توافق على بيع فرع النرويجية "تيلينور" للاتصالات إلى "ام1" اللبنانية

وافق المجلس العسكري الحاكم في ميانمار (بورما سابقا)على بيع فرع شركة "تيلينور" النروجية العملاقة للاتصالات في بورما إلى مجموعة "إم1" اللبنانية، وفق ما أعلنت الشركتان الجمعة.

وأفادت المجموعة اللبنانية في بيان "أُبلغت مجموعة +إم1+ بأن لجنة ميانمار للاستثمارات وافقت على طلب مجموعة +تيلينور+ لبيع +تيلينور ميانمار+ إلى +إنفستكوم بي تي إي المحدودة+، المرتبطة بمجموعة +إم1+". وأفادت "تيلينور" في بيان منفصل أن عملية البيع حصلت على "الموافقة التنظيمية النهائية".