ارتفاع حصيلة ضحايا غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس إلى 17 قتيلا

قال مسؤول في الحماية المدنية لرويترز يوم السبت إن عدد القتلى جراء غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس يوم الجمعة، ارتفع إلى 17 معظمهم سوريون كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وأضاف أن خفر السواحل انتشل خمس جثث يوم السبت بعد العثور على 12 يوم الجمعة. ولا يزال البحث جاريا. وغرق كثيرون قبالة السواحل التونسية في الأشهر القليلة الماضية، مع زيادة وتيرة محاولات العبور إلى أوروبا من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.

ويخوض مئات الأشخاص غمار رحلات عبور البحر الأبيض المتوسط المحفوفة بالمخاطر المهددة لحياتهم، من أجل الوصول إلى ضفاف سواحل أوروبا، هربا من النزاعات المسلحة والحروب والفقر في بلدانهم.

وتعد إيطاليا من أهم الطرق التي يقصدها المهاجرون غير النظاميين نحو أوروبا، حيث ارتفع عدد المهاجرين مجددا في سنة 2021 إلى مستويات كبيرة، كما ارتفع معها عدد الضحايا الذين يفقدون حياتهم غرقا.