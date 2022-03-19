شاهد: عمدة كييف فيتالي كليتشكو بطل الملاكمة السابق يتفقد الخنادق ونقاط التفتيش لحماية العاصمة

زار عمدة كييف وبطل الملاكمة السابق فيتالي كليتشكو نقطة تفتيش عند مشارف العاصمة الأوكرانية يوم السبت، حيث حفر الجنود الأوكرانيون الخنادق، في محاولة لوقف احتمال تقدم القوات الروسية.

وذكرت الإدارة الإقليمية في كييف أن الضواحي الواقعة شمال غربي العاصمة، وهي بوشا وهوستميل وإربين وموشتشون، تعرضت لإطلاق النيران يوم السبت.

وقد انضم كليتشكو إلى صفوف المقاومة الأوكرانية شأنه في ذك شأن رياضيين آخرين معروفين، في وقت تواصل القوات الروسية إطلاق نيرانها على المدن الأوكرانية بما فيها العاصمة كييف، كما قصفت منشأة لصيانة الطائرات في ضواحي مدينة لفيف، الواقعة قرب الحدود البولندية.