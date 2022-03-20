شاهد: أوكرانيون مدنيون يحتجون سلميا ويجبرون عربتين روسيتين عسكريتين على التراجع في خيرسون

هتف سكان في مدينة خيرسون الأوكرانية "عُودُوا إلى دياركم" أثناء مواجهتهم لمركبتين عسكريتين روسيتين يوم الأحد (20 آذار/ مارس).

وعقب المواجهات بين المتظاهرين، ارتدى بعضهم الأعلام الأوكرانية، استدارت الآليات وغادرت المنطقة المجاورة.

وقالت السلطات الأوكرانية يوم السبت (19 آذار/ مارس ) إنها لم تشهد أي تحولات كبيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق الخطوط الأمامية، مع استمرار القتال بين القوات الأوكرانية والروسية في مدينة خيرسون المطلة على البحر الأسود.

وقالت روسيا إنها تسيطر الآن على منطقة خيرسون.