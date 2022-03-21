حظر فيسبوك وانستغرام في روسيا بتهمة "التطرف"

أفادت وكالات الأنباء الروسية أن محكمة في موسكو حظرت الإثنين موقعي فيسبوك وإنستغرام للتواصل الاجتماعي في روسيا معتبرة أنهما يقومان بأنشطة "متطرفة"، في فصل جديد من مراقبة الانترنت على خلفية غزو أوكرانيا.

وقالت المحكمة في رسالة على تطبيق تلغرام "قبلت المحكمة الدعوى التي رفعها النائب الأول للمدعي العام ضد شركة ميتا Meta Platforms Inc القابضة بشأن حظر أنشطتها على الأراضي الروسية". وأضافت المحكمة أن موقعي التواصل الاجتماعي التابعين لشركة ميتا "محظوران بسبب ممارسة أنشطة متطرفة".

لا يتأثر تطبيق المراسلة واتساب المملوك أيضًا من الشركة الأم ميتا بهذا الإجراء لأن المحكمة ارتأت بأنه لا يستخدم كوسيلة "لنشر معلومات للجمهور".

وطالبت أجهزة الأمن الروسية FSB في وقت سابق الإثنين بفرض حظر "فوري" على فيسبوك وإنستغرام بتهمة القيام بأنشطة "موجهة ضد روسيا وقواتها المسلحة".

في 11 آذار/مارس طلب مكتب المدعي العام الروسي تصنيف ميتا على أنها منظمة "متطرفة" وهو إجراء يمهد الطريق لحظر جميع أنشطتها في روسيا.

وجاء هذا الطلب في أعقاب قرار الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام بتخفيف قواعدها بشأن الرسائل العنيفة ضد الجيش والقادة الروس على خلفية العملية العسكرية التي تشنها موسكو في أوكرانيا.

وتم حظر انستغرام وفيسبوك وتويتر في روسيا حيث يتعذر الوصول إليها ما لم تستخدم شبكة افتراضية خاصة (VPN).

منذ بدء التدخل الروسي في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، شددت الحكومة الروسية إلى حد كبير رقابتها للمعلومات المنشورة على الإنترنت، وهي واحدة من المساحات الأخيرة لحرية التعبير في البلاد.