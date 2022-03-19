شاهد: آثار الغارة الجوية الروسية على مسرح مدينة ماريوبول الأوكرانية

أظهرت صور القمر الاصطناعي "ماكسار تكنولوجيز"، أثار غارة جوية روسية على مسرح في مدينة ماريوبول الأوكرانية وهو مدمر. وأظهرت صور القمر الاصطناعي الدمار الكبير الذي لحق بالمبنى ومحيطه.

وظهر مبنى المسرح دون سقف وقد هدمت بعض جدرانه. وكان مئات الأشخاص لجأوا إلى المبنى للاحتماء من القصف الجوي الذي طال المنطقة يوم الأربعاء.

وقد نجا من الهجوم الروسي 130 شخصا على الأقل، ولكن يخشى أن يكون مئات الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض. في الأثناء توغلت القوات الروسية داخل المدينة الساحلية المحاصرة يوم السبت.

وإذا سقطت مدينة ماريوبول في أيدي القوات الروسية، فإن ذلك سيكون بمثابة تقدم ميداني كبير يححقه الروس، على حساب القوات الأوكرانية.