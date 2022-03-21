الغزو الروسي لأوكرانيا: بايدن إلى بولندا الجمعة وماريوبول ترفض الإنذار الروسي الأخير وإلقاء السلاح

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيزور بولندا الأسبوع المقبل للقاء نظيره البولندي أندريه دودا ومناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا، مضيفاً أن الزيارة ستتم بعد انتهاء القمتين الأوروبية والأطلسية.

في كييف، ندد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالقصف الروسي لمدرسة في ماريوبول المحاصرة، تؤوي مئات الأشخاص واصفاً إياه بـ"العمل الإرهابي" وأبدى استعداده للتفاوض مع الرئيس فلاديمير بوتين. وفي كلمة له أمام الكنيست، رأى زيلينسكي أن القدس قد تكون مكاناً مناسباً لاستمرار المفاوضات.

ميدانياً، أعلنت موسكو ليل الأحد-الإثنين استخدامها، للمرة الثانية، صاروخاً فرط صوتي، فيما رفضت ماريوبول الإنذار الروسي الأخير وإلقاء السلاح. ووسط جمود تشهده القوات الروسية، بحسب بيان للجيش الأوكرانية صدر صباح اليوم.

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