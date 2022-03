الغزو الروسي لأوكرانيا: بايدن إلى بولندا الجمعة وماريوبول ترفض الإنذار الروسي الأخير وإلقاء السلاح

أعلن البيت الأبيض الأحد أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجّه إلى وارسو الجمعة للقاء نظيره البولندي أندريه دودا ومناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "الرئيس سيناقش كيفيّة استجابة الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، للأزمة الإنسانيّة و(أزمة) حقوق الإنسان التي خلّفتها حرب روسيا غير المبرّرة على أوكرانيا"، مشيرا إلى أنّ زيارة بايدن هذه ستتمّ بعد توجّهه إلى بلجيكا حيث يلتقي قادة في حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتّحاد الأوروبي.

The White House confirms President Biden will go to Poland Friday & meet w/ President Duda, where he “will discuss how the U.S., alongside our Allies & partners, is responding to the humanitarian & human rights crisis Russia’s unjustified & unprovoked war on Ukraine has created.”