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الغزو الروسي لأوكرانيا: بايدن إلى بولندا الجمعة وماريوبول ترفض الإنذار الروسي الأخير وإلقاء السلاح

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بقلم:  يورونيوز
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خلال دفن عسكري أوكرانيا في كييف
خلال دفن عسكري أوكرانيا في كييف   -   حقوق النشر  AP Photo/Felipe Dana

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيزور بولندا الأسبوع المقبل للقاء نظيره البولندي أندريه دودا ومناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا، مضيفاً أن الزيارة ستتم بعد انتهاء القمتين الأوروبية والأطلسية.

في كييف، ندد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالقصف الروسي لمدرسة في ماريوبول المحاصرة، تؤوي مئات الأشخاص واصفاً إياه بـ"العمل الإرهابي" وأبدى استعداده للتفاوض مع الرئيس فلاديمير بوتين. وفي كلمة له أمام الكنيست، رأى زيلينسكي أن القدس قد تكون مكاناً مناسباً لاستمرار المفاوضات.

ميدانياً، أعلنت موسكو ليل الأحد-الإثنين استخدامها، للمرة الثانية، صاروخاً فرط صوتي، فيما رفضت ماريوبول الإنذار الروسي الأخير وإلقاء السلاح. ووسط جمود تشهده القوات الروسية، بحسب بيان للجيش الأوكرانية صدر صباح اليوم.

أدناه أبرز المستجدات من أوكرانيا

08:03

المخابرات البريطانية: كييف لا تزال هدف الجيش الروسي الأساسي 

قالت المخابرات العسكرية البريطانية الاثنين إن تقدم القوات الروسية باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف من ناحية الشمال الشرقي توقف ولا يزال الجزء الأكبر منها على بعد أكثر من 25 كيلومتراً من وسط المدينة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن "القتال العنيف مستمر شمالي كييف... المقاومة الأوكرانية الشرسة أوقفت القوات التي تتقدم من اتجاه هوستومل إلى الشمال الغربي" مضيفة "أن كييف تبقى الهدف العسكري الأول لموسكو، ومرجحة أن تحاول القوات الروسية إعطاء الأولوية لتطويقها في الأسابيع المقبلة.  

06:22

بايدن إلى بولندا 

أعلن البيت الأبيض الأحد أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجّه إلى وارسو الجمعة للقاء نظيره البولندي أندريه دودا ومناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "الرئيس سيناقش كيفيّة استجابة الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، للأزمة الإنسانيّة و(أزمة) حقوق الإنسان التي خلّفتها حرب روسيا غير المبرّرة على أوكرانيا"، مشيرا إلى أنّ زيارة بايدن هذه ستتمّ بعد توجّهه إلى بلجيكا حيث يلتقي قادة في حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتّحاد الأوروبي.

06:16

ماريوبول ترفض إلقاء السلاح 

قالت أوكرانيا إن استسلام مدينة ماريوبول أمر غير وارد بعد أن دعت روسيا القوات الأوكرانية يوم الأحد إلى إلقاء السلاح في المدينة الساحلية المحاصرة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك في ساعة مبكرة من صباح الاثنين إن تخلي أوكرانيا عن مدينة ماريوبول وإلقاء السلاح أمر غير وارد.

ونقلت بوابة أوكرانسكا برافدا الإخبارية عن فيريشتشوك قولها "أي استسلام أو إلقاء سلاح غير وارد". واضافت "لقد ابلغنا الجانب الروسي بذلك بالفعل".

وقالت روسيا إن ماريوبول تشهد "كارثة إنسانية مروعة".

06:14

الاتحاد الأوروبي يناقش فرض حظر على النفط الروسي

 تناقش حكومات الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا مع تجمعها هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في سلسلة من اجتماعات القمة التي تهدف إلى تشديد رد الغرب على موسكو.

وفي محاولة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سحب قواته من أوكرانيا فرض الاتحاد الأوروبي إلى جانب الحلفاء الغربيين مجموعة شاملة من العقوبات تضمنت تجميد أصول البنك المركزي الروسي.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات ليست علنية "نعمل على جولة خامسة من العقوبات ويجرى اقتراح أسماء جديدة كثيرة".

للمزيد عن هذا الخبر: 

الاتحاد الأوروبي يناقش فرض حظر على النفط الروسي في محاولة لإجبار بوتين على إنهاء غزوه لأوكرانيا

المصادر الإضافية • وكالات