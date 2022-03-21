الغزو الروسي لأوكرانيا: بايدن إلى بولندا الجمعة وماريوبول ترفض الإنذار الروسي الأخير وإلقاء السلاح

الغزو الروسي لأوكرانيا: بايدن إلى بولندا الجمعة وماريوبول ترفض الإنذار الروسي الأخير وإلقاء السلاحمحادثة
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيزور بولندا الأسبوع المقبل للقاء نظيره البولندي أندريه دودا ومناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا، مضيفاً أن الزيارة ستتم بعد انتهاء القمتين الأوروبية والأطلسية.
في كييف، ندد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالقصف الروسي لمدرسة في ماريوبول المحاصرة، تؤوي مئات الأشخاص واصفاً إياه بـ"العمل الإرهابي" وأبدى استعداده للتفاوض مع الرئيس فلاديمير بوتين. وفي كلمة له أمام الكنيست، رأى زيلينسكي أن القدس قد تكون مكاناً مناسباً لاستمرار المفاوضات.
ميدانياً، أعلنت موسكو ليل الأحد-الإثنين استخدامها، للمرة الثانية، صاروخاً فرط صوتي، فيما رفضت ماريوبول الإنذار الروسي الأخير وإلقاء السلاح. ووسط جمود تشهده القوات الروسية، بحسب بيان للجيش الأوكرانية صدر صباح اليوم.
أدناه أبرز المستجدات من أوكرانيا
المخابرات البريطانية: كييف لا تزال هدف الجيش الروسي الأساسي
قالت المخابرات العسكرية البريطانية الاثنين إن تقدم القوات الروسية باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف من ناحية الشمال الشرقي توقف ولا يزال الجزء الأكبر منها على بعد أكثر من 25 كيلومتراً من وسط المدينة.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن "القتال العنيف مستمر شمالي كييف... المقاومة الأوكرانية الشرسة أوقفت القوات التي تتقدم من اتجاه هوستومل إلى الشمال الغربي" مضيفة "أن كييف تبقى الهدف العسكري الأول لموسكو، ومرجحة أن تحاول القوات الروسية إعطاء الأولوية لتطويقها في الأسابيع المقبلة.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 21, 2022
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🇺🇦 #StandWithUkrainepic.twitter.com/reAkTEnHFj
بايدن إلى بولندا
أعلن البيت الأبيض الأحد أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجّه إلى وارسو الجمعة للقاء نظيره البولندي أندريه دودا ومناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "الرئيس سيناقش كيفيّة استجابة الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، للأزمة الإنسانيّة و(أزمة) حقوق الإنسان التي خلّفتها حرب روسيا غير المبرّرة على أوكرانيا"، مشيرا إلى أنّ زيارة بايدن هذه ستتمّ بعد توجّهه إلى بلجيكا حيث يلتقي قادة في حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتّحاد الأوروبي.
The White House confirms President Biden will go to Poland Friday & meet w/ President Duda, where he “will discuss how the U.S., alongside our Allies & partners, is responding to the humanitarian & human rights crisis Russia’s unjustified & unprovoked war on Ukraine has created.”— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) March 21, 2022
ماريوبول ترفض إلقاء السلاح
قالت أوكرانيا إن استسلام مدينة ماريوبول أمر غير وارد بعد أن دعت روسيا القوات الأوكرانية يوم الأحد إلى إلقاء السلاح في المدينة الساحلية المحاصرة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك في ساعة مبكرة من صباح الاثنين إن تخلي أوكرانيا عن مدينة ماريوبول وإلقاء السلاح أمر غير وارد.
ونقلت بوابة أوكرانسكا برافدا الإخبارية عن فيريشتشوك قولها "أي استسلام أو إلقاء سلاح غير وارد". واضافت "لقد ابلغنا الجانب الروسي بذلك بالفعل".
وقالت روسيا إن ماريوبول تشهد "كارثة إنسانية مروعة".
الاتحاد الأوروبي يناقش فرض حظر على النفط الروسي
تناقش حكومات الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا مع تجمعها هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في سلسلة من اجتماعات القمة التي تهدف إلى تشديد رد الغرب على موسكو.
وفي محاولة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سحب قواته من أوكرانيا فرض الاتحاد الأوروبي إلى جانب الحلفاء الغربيين مجموعة شاملة من العقوبات تضمنت تجميد أصول البنك المركزي الروسي.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات ليست علنية "نعمل على جولة خامسة من العقوبات ويجرى اقتراح أسماء جديدة كثيرة".
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