شاهد: دمار هائل يخلفه قصف روسي على مركز تجاري في العاصمة كييف وسقوط 8 قتلى

قتل ثمانية أشخاص على الأقل في قصف استهدف مركزا تجارياً في العاصمة الأوكرانية كييف ليلة الأحد إلى الإثنين، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وقام رجال الإنقاذ بتمشيط الأنقاض بحثاً عن ضحايا وانتشال جثث القتلى التي وضعت أمام مركز تسوق ريتروفيل.

قصف المبنى المكون من 10 طوابق ما تسبب في انفجار قوي أدى إلى تحطم السيارات في الموقف. كما نتج عن القصف حفرة بعرض عدة أمتار. وصباح الإثنين كان دخان النيران لا يزال ينبعث من المركز التجاري الذي دمر كل جانبه الجنوبي.

وتناثرت قطع معدنية ملتوية وأنقاض أخرى في أنحاء المنطقة على مسافة مئات الأمتار. وقالت خدمات الطوارئ على صفحتها في فيسبوك إن "قصف العدو" تسبب في اندلاع حرائق في عدة طوابق واشتعال النيران في عدة سيارات. كما نشرت لقطات مصورة التقطتها كاميرات المراقبة تظهر انفجاراً هائلاً وسحابة من الدخان الأسود تلته سلسلة من الانفجارات الصغيرة.

وخلال بداية عمليات الإنقاذ الأولى، تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ رجل مغطى بالغبار، وكما أظهرته مقاطع الفيديو التي نشرتها خدمات الطوارئ. وطوق الجنود موقع الانفجار، محذرين من خطر الذخائر غير المنفجرة دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

تعرضت كييف الأسبوع الماضي لسلسلة من القصف ومعارك متفرقة حيث تحاول القوات الروسية التقدم للسيطرة على العاصمة.