ما هي الأسلحة التي قدمتها واشنطن لكييف وما هي الأسلحة التي امتنعت عن تقديمها؟محادثة
بقلم: يورونيوز
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قدمت 30 دولة مساعدات عسكرية للجيش الأوكراني منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، أهمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي قدم 500 مليون يورو لأول مرة في التاريخ.
تعتزم الولايات المتحدة تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار، أعلن عنها جو بايدن الرئيس الأمريكي الأربعاء.
ما هي أهم الأسلحة الأمريكية المقدمة؟
- تعتبر صواريخ جافلين المضادة للدبابات، التي اشتهرت على وسائل التواصل الاجتماعي أشهر الأسلحة نظرا لسهولة استخدامها، وتندفع نحو أهداف تصل إلى 4 كيلومترات بواسطة وحدة تحمل على الكتف تشبه أجهزة ألعاب الفيديو.
- تشمل الحزمة الأمريكية مجموعة كبيرة من المعدات العسكرية، منها 25 ألف درع واقي، وقاذفات قنابل يدوية، وبنادق إضافة إلى 20 مليون طلقة ذخيرة.
- كما تضم المساعدات العسكرية الأمريكية طائرات مسيرّة يمكنها إطلاق القنابل وأسلحة مضادة لطائرات الهليكوبتر أو الطائرات التي تحلق على ارتفاع يصل إلى 3800 متر، ولكنها غير مجدية ضد القاذفات الروسية التي تحلق على ارتفاع أعلى.
- تضم الحزمة أيضا 800 وحدة من نظام ستينغر المضاد للطائرات، والذي اشتهر بإسقاط الطائرات السوفياتية في أفغانستان.
ما الأسلحة التي لم تقدم إلى أوكرانيا؟
- لم تشمل إمدادات الأسلحة الأمريكية التي تم تقديمها أو التعهد بها أسلحة تستهدف المقاتلات الروسية على ارتفاع 9 آلاف متر أو أكثر. وكانت الولايات المتحدة قد وعدت بتقديم صواريخ S-300 المضادة للطائرات من الحقبة السوفياتية عبر دول ثالثة تمتلكها مثل سلوفاكيا والتي أعربت عن استعدادها بشرط استبدالها بأخرى أكثر حداثة.
- رفضت الولايات المتحدة اقتراح بولندا تقديم مقاتلات من طراز ميغ-29 إلى أوكرانيا. وقال مسؤولون أمريكيون إن تقديم هذه المقاتلات قد يزيد من خطر اندلاع حرب مباشرة بين الناتو وروسيا. وقال كريستوفر ماير، الكولونيل السابق بالجيش الأمريكي أن الأسلحة التي تم تقديمها قد تسمح للأوكرانيين "بالموت بشكل بطولي" ولكنها ليست كافية للدفاع ضد العدوان الروسي.