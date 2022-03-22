هيئة تنظيم وسائل الإعلام الروسية تحظر يورونيوز

ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، أن روسكومنادزور، هيئة تنظيم وسائل الإعلام، حظرت الوصول إلى قناة "يورونيوز" الأوروبية في البلاد لما تنشره من "أخبار كاذبة" بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال مسؤول روسي، إنه "بناءً على طلب مكتب المدعي العام الروسي، منعت روسكومنادزور الوصول إلى أخبار يورونيوز في روسيا"، لافتا إلى أن وسائل الإعلام الأجنبية تعمل بشكل منهجي على نشر معلومات مضللة حول العملية العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة الروسية.

هذا وشمل القرار يورونيوز باللغة الروسية.

وأقرت روسيا مبدأ فرض عقوبات جزائية قاسية في حال نشر "معلومات كاذبة" عن القوات الروسية.

ويعترض الكرملين على وصف ما يحدث في أوكرانيا بالـ "حرب"، مُطلقاً عليه وصف "عملية عسكرية خاصة".

وفي وقت سابق، أعلنت روسكومنادزور، أنها فرضت قيودا على الوصول إلى أربع وسائل إعلام مستقلة، بما فيها النسخة الروسية من ال"بي بي سي" بطلب من النيابة.

هذا وحجبت موسكو يوم الإثنين، موقعي فيسبوك وإنستغرام بعد قرار محكمة روسية بإعلانهما منظمتين "متطرفتين".