أكثر من نصف مليون طلب لجوء في أوروبا العام الماضي والعدد يزيد بنسبة 28% عن سنة 2020

كشف معهد يوروستات للإحصاء الأوروبي، أن نحو 535 ألف شخص قد تقدموا بطلب اللجوء إلى الدول الأوروبية عام 2021_2022 أي بزيادة 28% عن عام 2020 حيث كان العدد 417 ألفا.

وتقترب النسبة الجديدة من الرقم الذي سجلته طلبات اللجوء عام 2014 قبل أزمة اللاجئين بسبب الحرب في سوريا والأعداد القياسية التي شهدتها سنتا 2015 و2016.

وعن جنسيات طالبي اللجوء فإن أكثر من النصف (54%) منهم جاؤوا من قارة آسيا فيما 25% آخرون أتوا من إفريقيا و10% منهم كانوا من بلدان أوروبية من خارج دول التكتل أما نسبة الـ9% من مجموع الـ535 ألفا فجاؤوا من أمريكا الجنوبية.