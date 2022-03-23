القضاء المغربي يسجن أكاديميين بتهمة "الابتزاز الجنسي"

حكم القضاء المغربي الثلاثاء على أستاذين جامعيين بالسجن لمدة عام و18 شهرا على التوالي، بتهمة "التحرش الجنسي" بطالبات، وذلك بعد فضيحة شوّهت سمعة المؤسسة الأكاديمية في المغرب.

في المقابل، قالت المحامية عائشة الغلة لوكالة فرانس برس، إن أستاذين آخرين تمت محاكمتهما أيضا في القضية المعروفة "بالجنس مقابل النقط" برأتهما المحكمة الابتدائية في سطات (وسط غرب)، وأضافت المحامية بعد إعلان الحكم قائلة: "هذا حكم مخفف في قضايا الاعتداء الجنسي. لكن المهم هو أن اثنين من المتهمين حكم عليهما بالسجن". ونشرت الناشطة "كويكا بنت" على صفحتها في تويتر تفاصيل عن فحوى المحاكمة.

وتمت محاكمة الأساتذة الأربعة الذين يدرّسون في جامعة الحسن الأول في سطات، بتهمة "الحض على الفجور" و"التمييز على أساس جنساني" و"العنف ضد النساء". وستحصل كل من الطالبتين اللتين أقامتا دعوى مدنية، على تعويض يبلغ 60 ألف درهم (ما يزيد قليلا عن 5500 يورو).

من جهة ثانية، أكدت محكمة استئناف سطات مساء الاثنين الحكم بالسجن لمدة عامين، بحق أستاذ آخر في جامعة الحسن الأول، أدين "بهتك العرض بالعنف" في القضية نفسها بحسب المحامية. وأثيرت هذه الفضيحة الخريف الماضي بعد انتشار رسائل جنسية على شبكات التواصل الاجتماعي، بين أحد الأساتذة المتهمين وطالباته.