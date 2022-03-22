في اليوم العالمي للمياه: العالم يحتوي 0.77 في المائة فقط من المياه العذبة

يصادف هذا الثلاثاء اليوم العالمي للمياه لفتة يومية، ويسلط هذا التاريخ الضوء على أهمية المياه العذبة في حياة الإنسان، وعلى التهديدات العديدة للمياه العذبة: الجفاف أو التلوث أو الاستغلال المفرط ... ينصب التركيز هذا العام على المياه الجوفية، لجعل غير المرئي مرئيًا من أجل معالجة المشاكل، التي تطرحها في أجزاء كبيرة من العالم خاصة وأن 2.2 مليار شخص حول العالم الوصول إلى المياه العذبة.

يعتبر جيب هوغفين، خبير المياه في منظمة الأغذية والزراعة أن "المياه الجوفية مركزية للغاية لأنها واحدة من أكثر مصادر المياه العذبة موثوقية، على الأقل كانت كذلك. لا تعرف متى ستمطر وحتى المياه السطحية غالبا ما تتفاعل بشكل مباشر أكثر مع الطقس. اعتادت المياه الجوفية أن تكون موجودة بشكل طبيعي، لذلك من المهم للغاية أن نحافظ على مستويات المياه الجوفية عند مستوى معين".

المزيد عن المياه والآبار والاستخدام الزراعي والتلوث

يعتبر القطاع الزراعي أكبر مستهلك للمياه على هذا الكوكب حيث يمثل 70 في المائة من إجمالي نسبة المياه، سواء المياه السطحية أو الجوفية. لقد أدى تغير المناخ إلى زيادة حفر الآبار والاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وهو أمر تصعب مراقبته للغاية. وعلى الرغم من وفرة المياه نسبيا على كوكبنا، فإن 0.77 في المائة فقط من كتلة الماء هي المياه العذبة المتاحة.

سليمان رومانيين: بالنسبة لمياه الشرب نقوم بشرائها من شركة ميكوروت الإسرائيلية، التي تضخ المياه من أرضنا يعني نحن نشتري مياهنا التي تضخ من أرضنا من شركة إسرائيلية

يشكل نبع العوجا شمال مدينة أريحا الذي تتدفق مياهه لعدة كيلومترات وسط الحقول المزروعة بالخضراوات وأشجار النخيل نموذجا لواقع المياه في الأراضي الفلسطينية. يقول سكان بلدة العوجا التي يصل عدد سكانها إلى ستة آلاف نسمة إنهم يشترون مياه الشرب من شركة مياه إسرائيلية حفرت بئرا ارتوازية بالقرب من رأس النبع في سبعينات القرن الماضي.

نبع العوجا ... نموذج لواقع المياه عند الفلسطينيين

وأوضح سليمان رومانيين أحد سكان البلدة أن إسرائيل عملت على حفر البئر بالقرب من النبع، الأمر الذي يؤثر على تدفق المياه منه في فصل الصيف إلى حد التوقف في بعض السنوات، وقال: "في فصل الشتاء يبلغ معدل جريان الماء من النبع حوالي 1800 متر مكعب في الساعة، تتدفق عبر قنوات ترابية وإسمنتية وسط الحقول ليتم استخدامها في الزراعة".

وأضاف "بالنسبة لمياه الشرب نقوم بشرائها من شركة ميكوروت الإسرائيلية، التي تضخ المياه من أرضنا يعني نحن نشتري مياهنا التي تضخ من أرضنا من شركة إسرائيلية". وذكر رومانيين أن مياه نبع العوجا كانت المصدر الرئيسي في المنطقة لمياه الشرب والزراعة.

ونظرا لوقوع نبع العوجا في منطقة أريحا الدافئة في فصل الشتاء تتوجه العائلات الفلسطينية في أيام الجمعة والإجازات لقضاء يومها على ضفتي النبع بالرغم من افتقاره لأي بنية تحتية من مظلات أو كراسي أو مرافق خدمات عامة. وقال فخري نجوم رئس بلدية العوجا "لدينا لجنة في البلدية مسؤولة عن النبع وهناك مخططات لإقامة بنية تحتية عنده للمساهمة في زيادة الحركة السياحة عليه". وأضاف: "هذا النبع مملوك لعائلات بلدة العوجا، ويتم استخدام مياهه في الزراعة التي يعتمد عليها السكان في حياتهم".

محافظة دلتا النيل Photo courtesy of UNDP/

وقالت سلطة المياه الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء في بيان مشترك يوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يحل في الثاني والعشرين من مارس- آذار من كل عام "تعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، والتي تصل نسبتها إلى 79 في المائة من مجمل المياه المتاحة". وأضاف البيان "أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى الحد من قدرة الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية وخصوصا المياه وإجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية حيث وصلت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي 90.3 مليون متر مكعب عام 2020".

استهلاك الفرد الفلسطيني 84.2 لتر في اليوم من المياه

وقد أقرت الأمم المتحدة إحياء يوم المياه العالمي تحت شعار "المياه الجوفية غير مرئية، لكن تأثيرها مرئي في كل مكان". وذكر البيان "ما زال معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه أقل من الحد الأدنى الموصى به عالميا بحسب معايير منظمة الصحة العالمية وهو 100 لتر في اليوم، وذلك نتيجة السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 85 في المائة من المصادر المائية الفلسطينية".

بدأت فلسطين بإنتاج كميات من المياه المحلاة وصلت إلى 5.7 ملايين متر مكعب عام 2020 نتيجة تشغيل محطات تحلية محدودة الكمية في غزة

وأضاف البيان "بلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني 84.2 لتر في اليوم من المياه، وقد بلغ هذا المعدل 82.4 لتر في اليوم في الضفة الغربية، و86.6 لتر في قطاع غزة". وتابع البيان "إذا ما أخذنا بالاعتبار نسبة التلوث العالية للمياه بقطاع غزة، واحتساب كميات المياه الصالحة للاستخدام الآدمي من الكميات المتاحة، فإن حصة الفرد من المياه العذبة تصل فقط إلى 26.8 لتر في اليوم في قطاع غزة".

تشير أرقام سلطة المياه إلى ازدياد إنتاج المياه المحلاة إذ جاء في البيان "بدأت فلسطين بإنتاج كميات من المياه المحلاة وصلت إلى 5.7 ملايين متر مكعب عام 2020 نتيجة تشغيل محطات تحلية محدودة الكمية في غزة ومن المتوقع زيادة إنتاج هذه الكميات بشكل كبير في الأعوام القادمة مع تنفيذ برنامج محطة التحلية المركزية. واستعرض البيان واقع المياه في قطاع غزة التي تعاني نقصا في المياه الصالحة للشرب.

وقال البيان "بلغت كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة 190.5 مليون متر مكعب خلال العام 2020، وتعتبر هذه الكمية ضخا جائرا، حيث يجب ألا تتجاوز 50-60 مليون متر مكعب في السنة، ما أدى إلى نضوب مخزون المياه إلى ما دون مستوى 19 مترا تحت مستوى سطح البحر".

وأضاف البيان أن هذا السحب "أدى إلى تداخل مياه البحر وترشيح مياه الصرف الصحي إلى الخزان الأمر الذي جعل أكثر من 97 في المائة من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية".

حقائق عن الماء

يتزامن اليوم العالمي للمياه اليوم مع المنتدى العالمي التاسع للمياه، الذي يعقد هذا الأسبوع في داكار ويجمع بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين والشركات والمواطنين لمناقشة القضايا ذات الصلة حول هذا الموضوع الأساسي. فيما يلي عشر حقائق عن الماء ستجعلك تنظر إلى هذا "السائل" الذي لا غنى عنه بطريقة مختلفة عند فتحك لصنبور الماء:

0.77 في المائة فقط من المياه العذبة

تُعرف الأرض باسم "الكوكب الأزرق" على خلفية لونها عند رؤيتها من الفضاء من جهة وبسبب الامتداد الشاسع للبحار والمحيطات من جهة أخرى. وحقيقة يبدو أننا لا يجب أن نقلق على هذا "السائل". ومع ذلك، فإن 97.5 في المائة من المياه الموجودة مالحة والثلج يمثل 70 في المائة من النسبة المتبقية 2.5 في المائة مياه عذبة. وبالتالي، لدينا 0.77 في المائة فقط من موارد المياه على كوكب الأرض.

المفارقة الآسيوية

تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر حصة من المياه العذبة في العالم، 36 في المائة. المفارقة هي أنها موطن 60 في المائة من سكان العالم، لذا فإن نصيب الفرد من المياه المتوفرة هو الأدنى بالعالم. إضافة إلى ذلك، توجد سبعة من أكبر خمسة عشر مستخرجا للمياه الجوفية في هذه المنطقة، وهي عمليات استخراج غير مستدامة وتتجاوز نصف إجمالي المياه المتوفرة، وفقا للأمم المتحدة.

70 في المائة من المياه تستخدم في الزراعة

يمثل القطاع الزراعي حوالي 70 في المائة من استهلاك المياه العذبة في العالم وتقدر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" أنه إذا لم تتغير الاتجاهات سيحتاج العالم إلى 60 في المائة أكثر من الغذاء في عام 2050، ولهذا يجب أن يزيد إنتاج الغذاء القائم على الري بأكثر من 50 في المائة. وتؤكد المنظمة أن المشكلة تكمن في أن كمية المياه اللازمة لمثل هذا النمو غير متوفرة.

زيادة الإنفاق بنسبة 1 في المائة كل عام

وما هي الاتجاهات التي تشير إليها منظمة الأغذية والزراعة؟ أحدها يتمثل في النمو السكاني. وفقًا للأمم المتحدة، زاد استخدام المياه العالمي ستة أضعاف في المائة مؤخرا، ويستمر في الزيادة بمعدل ثابت قدره 1 في المائة سنويا بسبب النمو السكاني والتنمية الاقتصادية وأنماط الاستهلاك المتغيرة. وبالتالي يمكن أن يكون الإنفاق أكثر مشكلة إذا لم تتم إدارته بشكل جيد وفي الوقت المناسب.

الهجرة القسرية لـ 700 مليون شخص

يعدّ نقص المياه العذبة وأزمة المياه أحد أكبر خمسة تهديدات طويلة المدى على كوكب الأرض وفقا لتصنيف المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وفقا للاتجاهات الحالية، بحلول عام 2030 سيتجاوز الطلب على المياه العرض بنسبة 40 في المائة وسيؤدي إلى الهجرة القسرية لما يصل إلى 700 مليون شخص. اليوم، يعيش أكثر من 50 في المائة من سكان الكوكب في منطقة تعاني من نقص المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة.

91 في المائة لديهم إمكانية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة

في نهاية فترة الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015)، كان 91 في المائة من سكان العالم يستخدمون مصادر مياه شرب آمنة و68 في المائة لديهم مرافق صرف صحي محسنة، وفقا للأمم المتحدة. ومع ذلك، يموت ما يقدر بنحو 829000 شخص كل عام من الإسهال بسبب شرب مياه الشرب غير الصالحة أو نقص الصرف الصحي أو نظافة اليدين، والأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر تضررا.

166.000 حالة وفاة بسبب الفيضانات والجفاف

بين 2001 و2018، كان حوالي 74 في المائة من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه. في تلك الفترة، لقي 166 ألف شخص حتفهم بسبب الفيضانات والجفاف، مما أثر على 3 مليارات شخص وتكلف 700 مليار دولار، وفقًا لقاعدة بيانات الكوارث. وكانت آسيا وافريقيا أكثر المناطق تضررا من حيث عدد الوفيات والأشخاص المتضررين والخسائر الاقتصادية.

محافظة دلتا النيل Photo courtesy of UNDP/

80 في المائة من مياه الصرف الصحي لم تتم معالجتها

تقدر الأمم المتحدة أن 80 في المائة من جميع مياه الصرف الصناعي والبلدي على مستوى العالم يتم تصريفها في البيئة ومن دون أي معالجة مسبقة. والوضع أكثر خطورة في أقل البلدان نموا، التي تفتقر إلى مرافق الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي ولكن في كل مكان لها آثار ضارة على كل من صحة الإنسان والنظم البيئية.

إتلاف 84 في المائة من أنواع المياه العذبة

هذه هي حالة أنواع المياه العذبة التي انخفضت وفقا لتقرير الكوكب الحي الصادر عن الصندوق العالمي للطبيعة، بنسبة 84 في المائة منذ عام 1970. وعلى الرغم من أنها تمثل 1 في المائة فقط من سطح الأرض، إلا أن النظم البيئية للمياه العذبة هي من بين أكثر النظم حيوية حيث تستضيف ما يقرب من واحد من كل عشرة أنواع على كوكب الأرض. في القرن العشرين، سجلت أسماك المياه العذبة أعلى معدل انقراض عالمي بين الفقاريات.

99 في المائة من المياه العذبة عبارة عن مياه جوفية

تمثل المياه الجوفية 99 في المائة من المياه العذبة السائلة على كوكب الأرض، ووفقا للأمم المتحدة، فإنها تشكل بالفعل نصف حجم المياه المسحوبة للاستخدام المنزلي من قبل سكان العالم وحوالي 25 في المائة من إجمالي المياه المسحوبة للري منها 38 في المائة من إجمالي المياه المروية.