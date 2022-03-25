أردوغان: تركيا وإسرائيل يمكنهما التعاون في قطاع الغاز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن التعاون في مجال الغاز الطبيعي من بين أهم الخطوات التي يمكن أن تتخذها تركيا وإسرائيل وسط محاولة لإصلاح العلاقات مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد يزور تركيا.

قال أردوغان وفي وقت سابق هذا الشهر، إنه يعتقد أن زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج لتركيا ستكون نقطة تحول في العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة بين البلدين وإن أنقرة مستعدة للتعاون في قطاع الطاقة.

بدء حقبة جديدة في العلاقات التركية الإسرائيلية

وصرح أردوغان للصحفيين في رحلة العودة من قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم الجمعة "قد يأتي رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت أيضا وقد تكون هناك فرصة لبدء حقبة جديدة في العلاقات التركية الإسرائيلية".

وأضاف "أعتقد أن الغاز الطبيعي من أهم الخطوات التي يمكن أن نتخذها معا من أجل العلاقات الثنائية" مضيفا أن تفاصيل التعاون ستناقش في وقت لاحق خلال زيارة وزيري الخارجية والطاقة التركيين لإسرائيل.