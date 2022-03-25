الحرب على أوكرانيا في شهرها الثاني.. بايدن يصف بوتين بالهمجي ويعد بالردّ إذا استخدمت روسيا الكيميائي

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ميدفيديف: العقوبات الغربية لن تؤثر على موقف الكرملين

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي والرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إنه من "الحماقة" الاعتقاد بأن العقوبات الغربية على الشركات الروسية يمكن أن يكون لها أي تأثير على حكومة موسكو.

وصرح ميدفيديف لوكالة الإعلام الروسية في مقابلة بأن العقوبات لن تؤدي إلا إلى توحيد المجتمع الروسي ولن تسبب استياء شعبيا من السلطات.

وفرض الغرب مجموعة من العقوبات على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، لكن بعد شهر من اندلاع الحرب يقول الكرملين إنه سيواصل الهجوم حتى يحقق أهدافه المتمثلة في "نزع سلاح" أوكرانيا.

واستهدفت بعض العقوبات رجال الأعمال الكبار الذين يُعتقد أنهم مقربون من الرئيس فلاديمير بوتين.