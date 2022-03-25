الحرب على أوكرانيا في شهرها الثاني.. بايدن يصف بوتين بالهمجي ويعد بالردّ إذا استخدمت روسيا الكيميائي

الحرب على أوكرانيا في شهرها الثاني.. بايدن يصف بوتين بالهمجي ويعد بالردّ إذا استخدمت روسيا الكيميائيمحادثة
قرر الزعماء الغربيون مدّ أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية الخميس، بعد قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي، حضرها الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي استغل المناسبة لوصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بـ"الهمجي". ولكن الحلف أبى أن يمدّ الأوكرانيين بالدبابات والطائرات، إذ سيجعل ذلك منه مشاركاً في الحرب مباشرة، ما يشرع الأبواب على احتمالات أخرى.
- بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط/فبراير ودخل هذا الجمعة في شهره الثاني، من دون أن تتمكن روسيا من السيطرة على مدن أوكرانية كبيرة حتى الآن، فيما تطوق بشكل تام ماريوبول على بحر آزوف، وخاركيف الحدودية.
- خلال القمة، حذر الرئيس بايدن أيضاً من أن حلف شمال الأطلسي سيردّ في حال استخدمت روسيا الأسلحة النووية أو البيولوجية في أوكرانيا، مضيفاً أن "طبيعة الردّ تعتمد على طبيعة الاستخدام". وكان بايدن قال منذ أيام إن الاتهامات الروسية بأن كييف تملك أسلحة بيولوجية وكيميائية زائفة وتوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفكر في استخدامها في حربه ضد أوكرانيا.
- فيما خصصت القمم الغربية لمناقشة الدعم لأوكرانيا ومواجهة روسيا بالدرجة الأولى، إلا أنها وجّهت رسائل عدّة إلى بكين، حليفة موسكو، التي لم تدن الغزو الروسي. وفي هذا الصدد قال بايدن إن الصين تدرك أن مستقبلها الاقتصادي يعتمد على علاقتها مع الغرب أكثر بكثير من علاقتها مع روسيا، مكرراً آماله" في ألا تنخرط بكين في عملية دعم موسكو.
- ردّت بكين أيضاً على ما قالت إنه "تضليل" يمارسه أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الذي اتهم الصين بدعم روسيا سياسياً من خلال نشر "أكاذيب صارخة ومعلومات مضللة". وذكّرت الخارجية الصينية بأن كييف يجب أن تصبح "جسراً بين الشرق والغرب"، بدلاً من أن تكون "على الجبهة في لعبة بين القوى العظمى".
ميدفيديف: العقوبات الغربية لن تؤثر على موقف الكرملين
قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي والرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إنه من "الحماقة" الاعتقاد بأن العقوبات الغربية على الشركات الروسية يمكن أن يكون لها أي تأثير على حكومة موسكو.
وصرح ميدفيديف لوكالة الإعلام الروسية في مقابلة بأن العقوبات لن تؤدي إلا إلى توحيد المجتمع الروسي ولن تسبب استياء شعبيا من السلطات.
وفرض الغرب مجموعة من العقوبات على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، لكن بعد شهر من اندلاع الحرب يقول الكرملين إنه سيواصل الهجوم حتى يحقق أهدافه المتمثلة في "نزع سلاح" أوكرانيا.
واستهدفت بعض العقوبات رجال الأعمال الكبار الذين يُعتقد أنهم مقربون من الرئيس فلاديمير بوتين.
بايدن يقترب من الحدود الأوكرانية
أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ الرئيس جو بايدن سيزور الجمعة مدينة رزيسو البولندية الواقعة على بُعد 80 كلم من الحدود مع أوكرانيا، في خطوة تأتي في وقت يسعى فيه لإبراز الموقف الغربي الحازم بمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ بايدن سيكون في استقباله في رزيسو نظيره البولندي أندريه دودا وسيطّلع على سير عمليات إغاثة اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا وسيلتقي أيضاً عسكريين أميركيين منتشرين في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.
وسيصل بايدن إلى المدينة البولندية آتياً من بروكسل، المحطة الأولى في جولة أوروبية طارئة استدعى حصولها الغزو الروسي لأوكرانيا.
قديروف يؤكد استيلاء قواته على مبنى بلدية ماريوبول الأوكرانية ثم يتراجع
أكّد زعيم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الخميس أن قواته سيطرت على مبنى بلدية ماريوبول، المدينة الكبيرة في جنوب شرق أوكرانيا والتي يحاصرها الجيش الروسي، في إعلان سرعان ما تراجع عنه بنشره مقطع فيديو يبيّن بوضوح أنّ المبنى الذي سقط بعيد جداً عن مركز المدينة.
وقال قديروف عبر تطبيق تلغرام إن "الرجال أفادوا عبر الراديو أنهم حرروا مبنى إدارة ماريوبول ورفعوا علمنا هناك"، مؤكدا أن القوات الأوكرانية "تخلت عن مواقعها". وأضاف أنّ وحدات روسية أخرى تتقدم بشكل موازٍ في هذه المدينة الساحلية الذي سبب قصفها دمارا واسعا. وقال "إن شاء الله ماريوبول سيتم تطهيرها بالكامل قريبا".
لكن في مقطع فيديو نشره لاحقاً قال قديروف إنّ القوات الروسية "طهّرت بالكامل الأحياء السكنية في الشطر الشرقي للمدينة". وظهر في الفيديو مجموعة من العسكريين وهم يرفعون على مبنى متضرّر علماً عليه صورة قديروف.
عقوبات أسترالية على لوكاشنكو
فرضت أستراليا عقوبات على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو وأفراد أسرته و22 مواطناً روسياً وصفتهم بأنهم "عناصر للدعاية ونشر معلومات غير صحيحة". وقالت وزيرة الشؤون الخارجية ماريس بين في بيان إن أحدث عقوبات ستشمل محررين من منظمات منها روسيا اليوم ومنظمة الثقافة الاستراتيجية وإنفوروس ونيوزفرونت. وأضافت بين أن بيلاروس تواصل تقديم دعم استراتيجي لروسيا وقواتها المسلحة "في هجومها على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".
الولايات المتحدة: روسيا تستنفد أسلحتها الدقيقة
قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، إن روسيا تستنفد الذخيرة الموجهة بدقة في حربها على أوكرانيا، مضيفاً أنه من المرجح بشدة أن تعتمد على ما يطلق عليها قنابل غبية (غير موجهة) ومدفعية. وأضاف كولين كال، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات، أنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد صراعاً شاملاً مع حلف شمال الأطلسي.