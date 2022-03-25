كييف تتهمُ موسكو بتهجير المدنيين الأوكرانيين قسراً إلى روسيا

وجهت كييف اتهاماً لموسكو، اليوم الخميس، بتهجيرها قسراً مئات آلاف المدنيين الأوكرانيين من المدن المدمّرة ونقلهم إلى روسيا، مشيرة إلى احتمال أن يتم استخدام بعضهم كـ"رهائن" للضغط على القيادة الأوكرانية من أجل أن تستسلم أمام القوات الغازية.

وأوضحت مفوضة حقوق الإنسان قي أوكرانيا، ليودميلا دينيسوفا أن 402 ألف شخص، من بينهم 84 ألف طفل، تم نقلهم قسراً إلى روسيا التي بدأت حربها ضد أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي.

مدنيون يحملون أمتعتهم ويجلسون داخل محطة مترو بخاركيف هرباً من القصف الروسي، أوكرانيا، 24 مارس 2022 AP Photo

وقدم الكرملين أرقاماً شبه متطابقة لأولئك الذين تم نقلهم، لكنّه ادّعى أنهم هم أنفسهم يريدون الذهاب إلى روسيا وإلى المناطق الشرقية من أوكرانيا التي يسيطر عليها المتمردون الانفصاليون الموالون لموسكو.

وقال الكولونيل الروسي الجنرال ميخائيل ميزينتسيف: إن ما يقرب من 400 ألف شخص تم إجلاؤهم إلى روسيا منذ بدء العمليات العسكرية، مشيراً إلى أنهم من منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا.

وفيما تقول السلطات الروسية إنها توفر أماكن إقامة وتوزع المساعدات على من تم إجلاؤهم، يؤكد مسؤولون أوكرانيون على أن الروس ينقلون أولئك المهجرون إلى معسكرات في شرق أوكرانيا قبل إرسالهم إلى مناطق روسية نائية تعاني من ضائقة اقتصادية.

مدنيون يصطفون في طابور لتلقي المساعدات من الصليب الأحمر الأوكراني، خاركيف، أوكرانيا 24 مارس 2022 AP Photo

وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو : إن "الناس يتم نقلهم قسراً إلى أراضي الدولة المعتدية"، وفي هذا السياق، أكدت المفوضة دينيسوفا علىى أن من بين المدنيين الذين طردتهم القوات الروسية في مدينة ماريوبول المحاصرة امرأة تبلغ من العمر 92 عاماً وقد تمّ إجبارها على الذهاب إلى مدينة تاغانروغ في جنوب غرب روسيا.

وفي سياق متصل، قالت السلطات الأوكرانية في ماريوبول، اليوم، إن نحو 15 ألف مدني تم ترحيلهم بشكل غير قانوني إلى روسيا منذ أن سيطرت القوات الروسية على أجزاء من المدينة.

وأكد مسؤولون أوكرانيون أن المدنيين المحاصرين في ماريوبول، التي كان يقطنها نحو 400 ألف نسمة، يواجهون محنة عصيبة دون إمكانية للحصول على طعام أو ماء أو كهرباء أو تدفئة.

وقالت السلطات المحلية يوم الأحد إن آلافا من السكان تم اصطحابهم بالقوة عبر الحدود، لكنها لم تذكر عددا محددا، وقالت وكالات أنباء روسية في ذلك الوقت إن حافلات أقلّت مئات الأشخاص تصفهم روسيا باللاجئين من ماريوبول إلى روسيا في الأيام الماضية.