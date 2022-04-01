بايدن يؤكد أن أكثر من ثلاثين بلدا ستلجأ أيضا إلى احتياطها النفطي الاستراتيجي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أن "أكثر من ثلاثين بلدا" ستحذو حذو الولايات المتحدة وتلجأ إلى احتياطها النفطي الإستراتيجي في محاولة لخفض الأسعار.

وفي إشارة إلى مبادرة للوكالة الدولية للطاقة، قال بايدن "هذا الصباح، عقد أكثر من ثلاثين بلدا اجتماعا طارئا وقررت أن تضخ في السوق عشرات الملايين من براميل النفط الإضافية".

وكان الرئيس الديمقراطي قد أعلن الخميس أنه سيتم طوال ستة أشهر استخدام مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط.

ويسعى بايدن من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من ارتفاع أسعار الخام بعد تعرضه لانتقادات من المعارضة الجمهورية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية النصفية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأذا كان بايدن يحمل مسؤولية ذلك للغزو الروسي لأوكرانيا، فإنه لا يوفر الصناعة النفطية الأمريكية من الانتقاد متهما أقطابها بتحقيق أرباح هائلة من دون الاستثمار في الإنتاج.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا الى ارتفاع أسعار الخام في حين لا تزال الدول المنتجة للنفط تحد من العرض. وتوافقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك بلاس" الخميس على زيادة طفيفة لإنتاجها، متجاهلة الدعوات إلى التخفيف من الضغوط على الأسعار.