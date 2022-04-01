الإمارات وإسرائيل تتوصلان لاتفاق للتجارة الحرة

قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية ووزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية يوم الجمعة إن إسرائيل والإمارات اختتمتا مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

وذكرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية في بيان أن الاتفاق التجاري يشمل 95 بالمئة من المنتجات المتداولة تجارياً التي ستكون معفاة من الجمارك على نحو تدريجي أو فوري ومنها منتجات غذائية وزراعية ومستحضرات تجميل ومعدات طبية وأدوية.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق يشمل اللوائح التنظيمية والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية وسيسري بعد توقيع وزيري اقتصاد البلدين على الاتفاق والتصديق عليه. ولم يذكر البيان أي إطار زمني لذلك.

بدأت العلاقات الرسمية بين الإمارات وإسرائيل في 2020 ضمن اتفاقيات إبراهيم التي تمت بوساطة أمريكية وشملت أيضا البحرين والمغرب.

وقال ثاني الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية على تويتر "انتهينا من محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل وأصبحت الاتفاقية جاهزة للتوقيع في خطوة أخرى مهمة لتعزيز العلاقات تحت مظلة الاتفاقيات الإبراهيمية، وتمثل هذه الاتفاقية حقبة واعدة للتجارة والاستثمار بين البلدين".