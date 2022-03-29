شاهد: تردي الوضع الاقتصادي يؤثر على تحضيرات استقبال شهر رمضان في مصر

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تُعرض فوانيس ملونة في أسواق القاهرة، لكن المتسوقين يعانون من مشكلة الأسعار هذا العام.

غالبًا ما تقوم العائلات المصرية بتخزين المنتجات الغذائية قبل الشهر الكريم، وشراء التمر، والحلويات الرمضانية الخاصة وغيرها من المواد الغذائية.

لكن المتسوقين في القاهرة يعانون من ارتفاع أسعار البقالة والتمور والفواكه المجففة وفوانيس رمضان.

يتبع المصريون تقليد "الفانوس"، وهو فانوس رمضاني غالبًا ما يكون محورًا في مائدة الإفطار في نهاية الوجبات السريعة أو يُرى معلقًا في نوافذ المتاجر ومن الشرفات.

تقول أمنية رضا، المقيمة في القاهرة، "هناك فرق كبير (في أسعار) الدجاج والزيت والمكسرات وأشياء أخرى كثيرة. كل الأسعار ارتفعت".

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 10٪ في فبراير من 8٪ في الشهر السابق، وفقًا لمكتب الإحصاء الذي تديره الدولة.

وفقًا للأرقام الرسمية، يعيش نحو ثلث سكان مصر الذين يزيد عددهم عن 103 ملايين نسمة تحت خط الفقر.

في وقت سابق من هذا الشهر، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ 2017، مستشهدا بالضغوط التضخمية الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي والحرب الروسية في أوكرانيا.

وشهدت هذه الخطوة انخفاض الجنيه المصري، حيث تم تداوله عند أكثر من 18 جنيه للدولار من 15.6 جنيه في المتوسط.