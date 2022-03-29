تصفيات مونديال 2022: السنغال إلى النهائيات وتذيق مصر مجددًا مرّ ركلات الترجيح

أذاق منتخب السنغال نظيره المصري مرّ ركلات الترجيح مرة ثانية في أقل من شهرين، وتأهل على حسابه إلى نهائيات كأس العالم 2022 في كرة القدم، الثلاثاء في إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية.

وبعد فوز مصر ذهاباً في القاهرة بهدف، ردّت السنغال بالنتيجة عينها في دكار، ثم حسمت حصة ركلات ترجيحية بنتيجة 3-1 أهدر خلالها النجم محمد صلاح، ليبلغ "أسود التيرانغا" المونديال للمرة الثالثة في تاريخهم. وكانت السنغال حسمت مطلع الشهر الماضي لقب كأس أمم إفريقيا بركلات الترجيح أيضا أمام مصر في النهائي.

تأهل غانا

عادت غانا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم من بوابة نيجيريا عندما فرضت عليها التعادل الإيجابي 1-1 الثلاثاء في أبوجا، في إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وكانت غانا البادئة بالتسجيل عبر لاعب وسط أرسنال الإنكليزي توماس بارتي (10)، وردت نيجيريا بعد 12 دقيقة بواسطة مدافع واتفورد الإنكليزي وليام تروست إيكونغ (22 من ركلة جزاء). وكان المنتخبان تعادلا سلبا الجمعة في كوماسي، وبالتالي حجزت غانا بطاقتها بفضل هزها الشباك خارج قواعدها.

وهي المرة الرابعة تبلغ فيها "النجوم السوداء" العرس العالمي في تاريخها والأولى منذ مونديال 2014 في البرازيل عندما تأهلت إليه للمرة الثالثة تواليا.

وحرمت غانا، صاحبة افضل إنجاز لمنتخب إفريقي في المونديال عندما بلغت ربع النهائي عام 2010 في جنوب إفريقيا، جارتها نيجيريا من التأهل للمرة الرابعة تواليا والسابعة في تاريخها.

وكانت نيجيريا الطرف الأفضل في بداية المباراة وضغط مهاجموها بقوة على المرمى الغاني لكن دون جدوى.

وفاجأت غانا جارتها في الدقيقة العاشرة بافتتاح التسجيل عبر لاعب وسط أرسنال الانكليزي توماس بارتي بتسديدة رائعة بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من مدافع بوردو الفرنسي غيديون منساه.

وتابعت نيجيريا سيطرتها وحصلت على ركلة جزاء اثر عرقلة مهاجم ليستر سيتي الإنكليزي أديمولا لقمان داخل المنطقة من مدافع كلوب بروج البلجيكي دينيس أودوي تأكد منها الحكم التونسي صدوق السالمي باللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، فانبرى لها مدافع واتفورد الإنكليزي وليام تروست إيكونغ بنجاح مدركا التعادل (22).

ومنح مهاجم نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمهن التقدم لنيجيريا في الدقيقة 34 عندما تابع تمريرة عرية للقمان من مسافة قريبة داخل الشباك، بيد أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.

وتابع لقمان تمريراته العرضية الخطيرة وهذه المرة إلى رأس مدافع رينجرز الاسكتلندي ليون بالوغون لكنه أطاح بها فوق العارضة (45+1)، ثم مرر الأخير كرة إلى أوسيمهن داخل المنطقة سددها برعونة (45+1).

وأهدر دينيس فرصة ذهبية لهز الشباك إثر تلقيه كرة عرضية من لقمان تابعها على يسار القائم (55)، وسدد أوسيمهن كرة "على الطاير" من مسافة قريبة بعيدا عن الخشبات الثلاث (59).

وردت غانا بمحاولتين في دقيقتين اثر تسديدة لمهاجم روما الإيطالي فيليكس اوهيني-جيان ارتدت من الدفاع (65)، ورأسية لمدافع ليستر سيتي دانيال أمارتي بجوار القائم الأيمن (66).

وكاد لاعب وسط واتفورد بيتر إيتيبو يفعلها بتسديدة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (68)، وراسية لبالوغون ابعدها الدفاع الى ركنية لم تثمر (71).