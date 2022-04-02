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إيطاليا

شاهد: البابا فرنسيس يستخدم مصعدا للمعاقين لركوب الطائرة في روما

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بقلم:  يورونيوز
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البابا فرنسيس في مطار روما.
البابا فرنسيس في مطار روما.   -   حقوق النشر  رويترز

اضطر البابا فرنسيس لاستخدام مصعد لركوب طائرة تقله إلى مالطا السبت وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن السبب هو "تجنب الإجهاد غير الضروري".

وهذه هي المرة الأولى التي لا يصعد فيها البابا سلم الطائرة بمفرده في رحلاته الخارجية التي بلغ عددها 36 رحلة. ويعاني البابا البالغ من العمر 85 عاما من عرق النَّسا، وهو مرض عصبي يسبب ألما في ساقيه.

وفي أثناء وجوده على متن الطائرة المتجهة إلى مالطا، من أجل زيارة تستغرق يومين، كان البابا في حالة معنوية عالية وهو يحيي الصحفيين لكنه كان يسير في ممر الطائرة بصعوبة.

واستخدم المصعد أيضا للنزول من الطائرة بمجرد هبوطها في فاليتا عاصمة مالطا.

واضطر البابا فرنسيس إلى إلغاء رحلة إلى فلورنسا في فبراير- شباط ولم يشارك في قداس أربعاء الرماد هذا العام بسبب ألم حاد في الركبة.

ودخل البابا مستشفى لمدة 11 يوما في يوليو- تموز لإجراء عملية جراحية لإزالة جزء من القولون. وبعد فترة من الراحة قام برحلة شاقة إلى المجر وسلوفاكيا في سبتمبر- أيلول.

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يتمتع البابا بصحة جيدة منذ ذلك الحين ولكنه يشكو من حين لآخر من ألم في الساق والركبة.

المصادر الإضافية • رويترز