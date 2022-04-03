شاهد: الأوكرانيون يستعيدون السيطرة على مطار أنتونوف المدمر بشكل كامل

تحركت القوات الأوكرانية شمالا من العاصمة كييف السبت واستعادت السيطرة على مطار أنتونوف الدولي في هوستوميل، بعد انسحاب القوات الروسية من المنطقة.

اقتحمت القوات الروسية المطار خلال الأيام الأولى من الغزو وسيطرت عليه، قبل أن تسترجعه السبت القوات الأوكرانية بشكل كامل. وأظهرت الصور الدمار الكبير الذي طال المطار بسبب المعارك والقصف.

داخل المجمع، كانت إحدى أكبر طائرات الشحن في العالم، أنتونوف An-225، ملقاة تحت حطام تحت حظيرة طائرات عليها ثقوب كبيرة بفعل القصف. كما تناثرت بقايا ست عربات مدرعة في حقل مجاور محاطة بقطع من المعدن الملتوي والصواريخ وأغلفة الرصاص.

أعلنت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بوجود أدلة متزايدة على سحب روسيا لقواتها من محيط كييف ونشرها في شرق أوكرانيا.