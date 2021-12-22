أوكرانيا تقدم شكوى للمفوضية الأوروبية ضد شركة "غازبروم" الروسيىة

أعلنت أوكرانيا الأربعاء أنها تقدّمت بشكوى في حق شركة "غازبروم" للمفوضية الأوروبية متهمة عملاق الغاز الروسي بالتعمد بـ"إحداث نقص في الغاز" في أوروبا أدى إلى ارتفاع تاريخي في الأسعار.

وقال يوري فيترينكو الرئيس التنفيذي لمجموعة "نفتوغاز" الأوكرانية العامة في بيان "تصرفات غازبروم مخالفة لقوانين المنافسة وتسببت بعواقب سلبية كبيرة على المستهلكين الأوروبيين".

وبحسب "نفتوغاز"، فإن غازبروم "خفّضت بشكل حاد بيع غازها في السوق الفورية الأوروبية" فيما "جمدت" الإمدادات من المجموعات الروسية الأخرى ومنعت عبور الغاز عبر روسيا إلى أوروبا من آسيا الوسطى وارتكبت "انتهاكا مباشرا لقانون مكافحة الاحتكار الأوروبي".

وأوضح فيترينكو "هذا هو السبب الرئيسي للأزمة والارتفاع القياسي في الأسعار في أوروبا" حيث سجّل الغاز سعرا قياسيا جديدا الثلاثاء.

بالنسبة إلى "نفتوغاز" تسعى غازبروم إلى "إحداث نقص مصطنع في الغاز" من أجل "الضغط على الاتحاد الأوروبي" لضمان "تشغيل" خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 المثير للجدل "في اسرع وقت".

وتم الانتهاء من انشاء خط "نورد ستريم 2" في أيلول/سبتمبر، لكن الوكالة الالمانية للشبكات علقت في تشرين الاول/نوفمبر عملية المصادقة على المشروع، قائلة إنها في حاجة الى التحقق من تماشيه مع القانون الألماني قبل اعتماده.

وحذرت الحكومة الألمانية الجديدة موسكو أخيرا من أنها قد تتخذ قرارا بـ"وقف" هذا المشروع إذا حصل مزيد من التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا حيث يخشى الغربيون من غزو روسي للبلاد.