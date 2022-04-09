الهند ستوفر جرعات معززة من لقاحات كوفيد-19 للبالغين مقابل دفع رسم

أفاد مسؤولون أن الهند ستوفر جرعات معززة من اللقاحات المضادة لكوفيد إلى جميع البالغين لكن مقابل دفع رسم اعتبارا من الأحد، وذلك مع تسجيل انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات في البلاد.

وأعطى البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة ما يصل إلى 1,85 مليار جرعة لقاح حتى الآن، حيث تلقى 96 بالمائة من السكان جرعة واحدة و83 بالمائة جرعتين.

وقالت وزارة الصحة في بيان الجمعة "تقرر إتاحة جرعات وقائية من لقاح كوفيد لمن يبلغون أكثر من 18 عاما في مراكز التلقيح الخاصة".

وأضافت الوزارة أن أولئك الذين تلقوا جرعتهم الثانية قبل تسعة أشهر سيكونون مؤهلين للحصول على الجرعة المعززة، لكن يتعين عليهم دفع ثمنها في المرافق الصحية الخاصة.

وأعلنت الحكومة في كانون الثاني/يناير الماضي عن برنامج لقاحات معززة بتمويل من الحكومة للعاملين الصحيين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، ومنذ ذلك الحين تم إعطاء 24 مليون جرعة.

وبدأت الهند حملتها للتلقيح ضد كوفيد في كانون الثاني/يناير العام الماضي بالاعتماد على لقاحي كوفيشيلد وكوفاكسين المصنعين محليا.

وسجلت البلاد انخفاضا حادا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، حيث أبلغت وزارة الصحة عن نحو 1100 إصابة الجمعة.

والهند هي ثالث أكثر البلدان تضررا جراء الفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

ووفقا للأرقام الرسمية فقد قضى أكثر من 521 ألف شخص وأصيب قرابة 40 مليونا في جميع أنحاء البلاد منذ بدء تفشي الوباء في كانون الثاني/يناير 2020.

وأشارت الأرقام أيضا إلى أن ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص كانوا يفارقون الحياة يوميا في ذروة تفشي الوباء في الهند بين شهري آذار/مارس وأيار/مايو من العام الماضي، على الرغم من الاعتقاد على نطاق واسع أن هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة.