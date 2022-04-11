الولايات المتحدة تخفف توصيات السفر المفروضة لمكافحة كوفيد-19 بالنسبة للسعودية

خففت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الإثنين توصيات السفر المفروضة لمكافحة كوفيد-19 بالنسبة للسعودية وهايتي وميانمار.

وقالت المراكز الأمريكية إنها غيرت توصيات السفر الخاصة بكوفيد-19 للدول الثلاث إلى "المستوى 1: منخفض" من "المستوى 4، مرتفع جدا"، والذي يحث الأمريكيين على تجنب السفر إلى تلك الوجهات.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، خففت المراكز مستوى توصيات السفر إلى عدد من البلدان حول العالم مع انحسار جائحة كوفيد-19. كما خفضت مستوى التوصيات إلى "المستوى 1" لكل من بنجلادش والفلبين وسانت كيتس ونيفيس من "المستوى 2: متوسط".