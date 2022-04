الحرب في أوكرانيا | واشنطن ولندن تحققان في تقارير عن استخدام روسيا السلاح الكيميائي في ماريوبول

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الإثنين أنّ بلادها تتحقّق من صحّة معلومات عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في هجوم شنّته على مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.