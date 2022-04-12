الحرب في أوكرانيا | واشنطن ولندن تحققان في تقارير عن استخدام روسيا السلاح الكيميائي في ماريوبول

الحرب في أوكرانيا | واشنطن ولندن تحققان في تقارير عن استخدام روسيا السلاح الكيميائي في ماريوبولمحادثة
بدأت روسيا تعزيز أمنها الحدودي مع أوكرنيا فيما رجّحت المخابرات البريطانية أن يشتد القتال في منطقة الدونباس التي تضم المنطقتين الانفصاليتين، لوغاسنك ودونيتسك، خلال أسبوعين أو ثلاثة.
ميدانياً، يتوقع مراقبون أن تسقط مدينة ماريوبول الجنوبية في يد الجيش الروسي خلال الساعات المقبلة، فيما قال رئيس بلديتها، فاديم بويتشنكو، إن عدد القتلى قد يتخطى فعلياً عتبة العشرين ألف قتيل، إذ أن الجثث "تغطي الشوارع" بعد أسابيع من القصف، عانت خلال المدينة من نقص الغذاء.
ووسط المعارك المستمرة، صدرت تقارير -لا تزال غير مؤكدة- من مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة، جاء فيها أن الجيش الروسي استخدم أسلحة كيميائية. وفيما الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نفسه، لم يؤكد حتى الآن استخدام هذه الأسلحة بالفعل، قال مسؤولان أميركي وبريطاني إن لندن وواشنطن تتحققان من صحة تلك التقارير.
وكان الغرب حذر الرئيس الروسي من استخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا، إذ سيعتبر ذلك "نقطة تحول" في الحرب. الرئيس الأميركي، جو بايدن، قال سابقاً "سنردّ" إذا استخدم السلاح الكيميائي، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن طبيعة الرد.
أبرز مستجدات أوكرانيا
لندن وواشنطن تتحقّقان من صحّة استخدام روسيا أسلحة كيميائية
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الإثنين أنّ بلادها تتحقّق من صحّة معلومات عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في هجوم شنّته على مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.
Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.— Liz Truss (@trussliz) April 11, 2022
Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.
وكتبت تراس في تغريدة على تويتر "هناك تقارير مفادها أنّ القوات الروسية قد تكون استخدمت عوامل كيميائية في هجوم على سكّان ماريوبول. نعمل بشكل عاجل مع الشركاء للتحقّق من التفاصيل".
أيّ استخدام لمثل هذه الأسلحة سيشكّل تصعيداً وحشياً في هذا النزاع، وسنحاسب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ونظامه (ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية)
وكانت البرلمانية الأوكرانية إيفانا كليمبوش قالت في وقت سابق الإثنين إنّ القوات الروسية استخدمت "مادة غير معروفة" في ماريوبول وإنّ أناساً في المدينة يعانون من فشل في الجهاز التنفّسي.
من جهته قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الولايات المتحدة تعلم بالتقارير المتعلقة بماريوبول.
وقال كيربي: "لا يمكننا التأكيد في الوقت الحالي وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب... هذه التقارير، إن صحت، مقلقة للغاية وانعكاس للمخاوف التي كانت لدينا بشأن قدرة روسيا على استخدام مجموعة متنوعة من عوامل مكافحة الشغب في أوكرانيا، منها الغاز المسيل للدموع الممزوج بعناصر كيميائية".
وكالة: القوات الانفصالية المدعومة من روسيا تنفي استخدام أسلحة كيميائية في ماريوبول
أبلغ إدوارد باسورين أحد قادة الانفصاليين وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الثلاثاء بأن القوات الانفصالية المدعومة من روسيا لم تستخدم أسلحة كيميائية في محاولاتها للسيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول على الرغم من المزاعم الأوكرانية التي تؤكد عكس ذلك.
وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار في وقت سابق يوم الثلاثاء إن كييف تتحرى صحة المعلومات التي تفيد بأن روسيا ربما استخدمت أسلحة كيميائية أثناء محاصرة المدينة الساحلية الواقعة في جنوب أوكرانيا.
وزير القوات المسلحة البريطانية: جميع الخيارات مطروحة
قال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي الثلاثاء إن جميع الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة للرد على أي استخدام للأسلحة الكيميائية في أوكرانيا من جانب روسيا.
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قالت سابقاً الاثنين إن بريطانيا تعمل مع شركائها للتحقق من تفاصيل التقارير التي أفادت بأن القوات الروسية ربما استخدمت مواد كيميائية في هجوم على مدينة ماريوبول الأوكرانية.
وقال هيبي لشبكة سكاي نيوز "هناك بعض الأشياء التي تتجاوز الحد وسيكون هناك رد على استخدام الأسلحة الكيماوية وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة حول طبيعة ذلك الرد".
غازبروم: تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا مستمر
ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن شركة غازبروم الحكومية الروسية واصلت الثلاثاء تصدير الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا تماشياً مع طلب المستهلكين الأوروبيين. ونقلت الوكالة عن شركة تشغيل خط الأنابيب الأوكرانية قولها إن الطلب بلغ 74.5 مليون متر مكعب لليوم 12 أبريل نيسان.
المخابرات البريطانية: القتال في شرق أوكرانيا سيشتد خلال أسبوعين أو ثلاثة
قالت وزارة الدفاع البريطانية في إفادة دورية عبر تويتر الثلاثاء إن القتال في شرق أوكرانيا سيشتد خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة حيث تتابع روسيا حشد قواتها في المنطقة، بعدما كانت منتشرة شمال كييف منذ فترة.
وقالت المخابرات العسكرية البريطانية إن الهجمات الروسية لا تزال تركز على المواقع الأوكرانية القريبة من دونيتسك ولوغانسك مع حدوث مزيد من القتال حول خيرسون وميكولايف وتجدد التحرك نحو كراماتورسك.
وقال التقرير أيضاً إن القوات الروسية تواصل الانسحاب من روسيا البيضاء من أجل إعادة الانتشار لدعم العمليات في شرق أوكرانيا.
أوكرانيا: روسيا تحتجز الكثير من المدنيين في السجون
اتهمت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني روسيا الإثنين باحتجاز مدنيين، بينهم صحافيون ونشطاء ومسؤولون منتخبون، في سجون على الأراضي الروسية.
لدينا الكثير من القساوسة والصحفيين والنشطاء ورؤساء البلديات والمدنيين عموماً موجودون في السجون، ليس فقط في الأراضي الأوكرانية ولكن في (مناطق) كورسك وبريانسك وروستوف (في روسيا) ... إنهم محتجزون قسرياً (إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني).
ونفت روسياً مراراً استهداف المدنيين. ولم يتسن لرويترز تأكيد الاعتقالات على الفور.
روسيا تعزز أمن حدودها مع أوكرانيا
أعلنت السلطات في أربع مناطق روسية متاخمة لأوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا أنها عززت الإجراءات الأمنية الإثنين بسبب ما وصفته "باستفزازات محتملة" من الجانب الأوكراني.
واتهمت موسكو، التي أرسلت آلاف الجنود إلى أوكرانيا فيما تسميه "عملية عسكرية خاصة"، الجمهورية السوفياتية السابقة باستهداف مناطقها الحدودية، بما شمل قصف مستودع للوقود في مدينة بيلغورود هذا الشهر.
وقالت السلطات في مناطق بيلغورود وفورونيغ وبريانسك وكراسنودار وشبه جزيرة القرم إنها تعزز الأمن وحثت المواطنين على توخي المزيد من الحذر. وكانت منطقة كورسك الأخرى المتاخمة لأوكرانيا أول من أعلن إجراءات مماثلة الأحد.
فرنسا تعلن 6 دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم
ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية الإثنين أن ستة موظفين روس يعملون تحت غطاء دبلوماسي صاروا يعتبرون أشخاصاً غير مرغوب فيهم بعد أن خلص تحقيق أجرته أجهزة المخابرات الداخلية إلى أنهم يعملون ضد المصالح الوطنية الفرنسية.
بعد تحقيق طويل للغاية، كشفت المديرية العامة للأمن الداخلي الأحد 10 نيسان-أبريل، عن عملية سرية نفذتها أجهزة المخابرات الروسية على أراضينا (وزارة الخارجية الفرنسية)
وهنأ وزير الداخلية جيرالد دارمانان أفراد المديرية العامة للأمن الداخلي على تويتر على إحباط العملية، ولكنه لم يذكر تفاصيل إضفاية عن طبيعة المهمة. كما رفضت وزارة الخارجية الإدلاء بتفاصيل.
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