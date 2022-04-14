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المملكة المتحدة

جونسون يعلن أن سلاح البحرية سيكلف مهمة مراقبة الهجرة في المانش

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طائرة بدون طيار، جنوب شرق إنجلترا، الخميس، 14 أبريل/نيسان 2022.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طائرة بدون طيار، جنوب شرق إنجلترا، الخميس، 14 أبريل/نيسان 2022.   -   حقوق النشر  Matt Dunham/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس أن سلاح البحرية سَيُكَلف بمهمة مراقبة الهجرة عبر المانش من فرنسا.

وقال جونسون في خطاب أعلن فيه عن خطة لندن لإرسال المهاجرين واللاجئين القادمين عبر الممر المائي إلى رواندا "من اليوم، ستتسلّم البحرية الملكية البريطانية القيادة العملياتية من قوة الحدود في القناة (المانش) بهدف السماح بوصول أي قارب إلى المملكة المتحدة من دون اكتشافه".

وأعلن رئيس الوزراء عن تخصيص تمويل إضافي للقوارب والطائرات ومعدات الاستطلاع لمراقبة المانش واعتقال مهرّبي البشر.

وقال "سيوجّه ذلك رسالة واضحة إلى الأشخاص الذين يسيّرون هذه القوارب مفادها: إذا خاطرتم بحياة أشخاص آخرين في القناة، فتواجهون خطر قضاء حياتكم في السجن".