حرب أوكرانيا.. إعادة فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في أوكرانيا بعد تعليقها

أعلنت أوكرانيا الخميس استئناف عمليات إجلاء مدنيين عبر تسعة ممرات إنسانية بما فيها من مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب شرق البلاد، بعد يوم من تعليقها بسبب انتهاكات روسية لوقف إطلاق النار بحسب كييف.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك على تلغرام "من المقرر فتح تسعة ممرات إنسانية اليوم".

وفي السياق السياسي برّرت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء الاتّهام الذي وجّهه الرئيس جو بايدن إلى روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا بأنّ القوات الروسية تريد فعلاً "تدمير أوكرانيا وسكّانها المدنيين".

وكان بايدن فاجأ الجميع الثلاثاء بقوله إنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرتكب "إبادة جماعية" في أوكرانيا، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ الأمر يعود للمحامين الدوليين أن يقرّروا" ما إذا كانت الجرائم المرتكبة في أوكرانيا هي فعلاً إبادة جماعية أم لا.

والأربعاء قالت المسؤولة الثالثة في وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند عبر شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية "أعتقد أنّه بمجرّد أن نتمكّن من جمع كلّ الأدلة، سنخلص في النهاية إلى نفس النتيجة التي توصّل إليها الرئيس بايدن، لأنّ ما يحدث على الأرض ليس صدفة".

وأضافت "هذا قرار متعمّد اتّخذته روسيا وقواتها لتدمير أوكرانيا وسكّانها المدنيين".

واعتبر الكرملين أنّ توجيه بايدن مثل هذا الاتّهام إلى روسيا هو أمر "غير مقبول".

لكنّ الدبلوماسية الأميركية حاولت التقليل من تداعيات الاتهام الرئاسي، مؤكّدة أنّ ما قاله بايدن هو قبل كل شيء موقف "أخلاقي".

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين الأربعاء إنّ "الرئيس كان يتحدّث عن شعوره وهو يشاهد الصور المروّعة التي رأيناها جميعاً من أماكن مثل ماريوبول، مثل بوتشا، مثل خاركيف ومثل أماكن أخرى".

وأضاف أنّ "المهمّ ليس ماذا نسمّي هذه الأفعال، بل كيف نردّ عليها ونستجيب لها بطريقة حازمة من خلال تزويد شركائنا الأوكرانيين بما يحتاجون إليه للدفاع عن أنفسهم".

وتابع "سواء أكانت جرائم حرب أو فظائع أو إبادة جماعية، فإنّ هذا لا يغيّر شيئاً في استراتيجيتنا، ولا تمنحنا المزيد من القوة".

أضرار جسيمة تلحق الطراد الروسي "موسكفا"

أصيب الطراد الحربي الروسي "موسكفا" في البحر الأسود بـ"أضرار جسيمة" من جراء انفجار ذخائر على متنه بسبب حريق، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان أورته وكالتا ريا نوفوستي وتاس إنّه "نتيجة اشتعال حريق، انفجرت ذخائر على متن الطراد الصاروخي موسكفا. السفينة أصيبت بأضرار جسيمة"، مشيرة إلى أنّه تمّ إجلاء طاقم الطراد بالكامل ويجري حالياً التحقيق في أسباب الحريق.

الطراد موسكفا في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم في 7 أبريل 2022. صورة التقطت عبر قمر صناعي قدمتها ماكسار AP Photo

وأتى البيان بعيد إعلان كييف أنّ قواتها أصابت بضربة صاروخية هذه السفينة الحربية الروسية.

وقال حاكم منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود مكسيم مارشينكو في منشور على تطبيق تلغرام إنّ "صواريخ نبتون التي تحمي البحر الاسود ألحقت أضراراً بالغة جداً بالسفينة الروسية. المجد لأوكرانيا".

بدوره قال المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش إنّ "مفاجأة أصابت السفينة الرئيسية في أسطول البحر الأسود الروسي".

وأضاف في تسجيل على يوتيوب "إنها تحترق بقوة. الآن. وفي هذه الظروف الجوية العاصفة لا نعلم ما إذا كان سيكون بإمكانها تلقّي المساعدة. هناك 150 شخصاً على متنها"، مضيفاً "لا نفهم ما الذي حدث".

ونال الطراد موسكفا شهرة في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا عندما انتشر تسجيل لجنود أوكرانيين يحرسون إحدى الجزر وهم يتوجهون إلى طاقم السفينة عبر جهاز اتصال لاسلكي بأن "يذهب الى الجحيم" بعد أن دعاهم للاستسلام.

الرئيس البولندي من كييف: "هذه ليست حرباً بل إرهاب" روسي

وصف الرئيس البولندي أندري دودا خلال زيارة إلى كييف الأربعاء رافقه فيها نظراؤه في دول البلطيق الحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا منذ 50 يوماً بـ"الإرهاب".

وقال دودا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "هذه ليست حرباً، هذا إرهاب. إذا أرسل أحدهم طائرات وجنوداً لقصف مناطق سكنية وقتل مدنيين فهذه ليست حرباً. هذه وحشية ولصوصية وإرهاب".

وزار دودا ونظراؤه الليتواني ييتاناس ناوسيدا والإستوني آلار كاريس واللاتفي إيغيلز ليفيتس كييف حيث التقوا نظيرهم الأوكراني.

الرؤساء اللتواني والبولندي والأوكراني واللاتفي والإستوني في اجتماعهم في كييف الأربعاء 13 أبريل 2022 AP Photo

زيلينسكي يصف رفض ماكرون التحدث عن "إبادة" بالمؤلم

ندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء برفض نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف أعمال القتل في أوكرانيا بأنّها "إبادة جماعية" وكذلك أيضاً بإشارته إلى الروس على أنّهم شعب "شقيق".

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك في كييف مع رؤساء بولندا ودول البلطيق الثلاث إنّ "مثل هذه الأشياء مؤلمة للغاية بالنسبة إلينا، لذلك بالتأكيد سأبذل كلّ ما بوسعي لمناقشة هذه المسألة معه".

ورفض زعيما فرنسا وألمانيا الأربعاء تكرار اتّهامات الرئيس الأميركي جو بايدن لروسيا بارتكاب "إبادة جماعية" ضدّ الأوكرانيين، محذّرين من أنّ التصعيد الكلامي لن يساعد في إنهاء الحرب.