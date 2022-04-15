الرئيس الفرنسي الاشتراكي السابق هولاند يدعو إلى التصويت لماكرون في الجولة الثانية

دعا الرئيس الفرنسي الاشتراكي السابق فرانسوا هولاند الخميس الفرنسيين إلى "التصويت لإيمانويل ماكرون" في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 24 نيسان/أبريل باسم "تماسك فرنسا" و"مستقبلها الأوروبي".

وقال هولاند لقناة "تي إف 1" إن الأمر "الأساسي هو فرنسا وتماسكها" و"مستقبلها الأوروبي"، معتبراً أن المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان "ستشكك في مبادئنا" و"قيمنا".

وحصلت رئيسة بلدية باريس آن ايدالغو، مرشحة الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه هولاند، على 1,7% فقط من الأصوات في الجولة الأولى الأحد.

وشهدت شعبية هولاند تراجعاً كبيراً في نهاية فترة ولايته، وهو الرئيس الوحيد للجمهورية الخامسة التي تأسست عام 1958 الذي لم يترشح مجدداً لمنصب الرئيس.

أما سلَفه اليميني نيكولا ساركوزي، فقال الثلاثاء إنه سيصوت في الجولة الثانية لماكرون، معتبراً أنه يمتلك "الخبرة اللازمة لمواجهة أزمة دولية خطرة أكثر تعقيدا من أي وقت مضى" في خضم الحرب في أوكرانيا.

وحلّ ماكرون أولاً في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأحد بحصوله على 27,85 % من الأصوات فيما جاءت لوبن في المركز الثاني بنسبة 23,15 % من الأصوات. وسيتواجه المرشحان في الدورة الثانية في 24 نيسان/أبريل.

وحل المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون في المركز الثالث بنسبة 21,95 % من الأصوات ودعا ناخبيه إلى "عدم إعطاء صوت واحد" للوبن.