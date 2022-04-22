فيدو: غينيا الاستوائية تعلق إبحار مئات السفن التي ترفع علمها بعد حادثة غرق قبالة تونس

أعلنت حكومة مالابو الخميس اتّخاذ تدابير ضد 395 سفينة تعمل بصورة "غير قانونية" رافعة علم غينيا الاستوائية، بعد غرق ناقلة نفطية ترفع علم البلاد قبالة السواحل التونسية.

وتم إنقاذ طاقم السفينة "كسيلو" السبت، وخلص تقرير إلى أن حمولة السفينة التي كانت متّجهة إلى مالطا والبالغة 750 طنا من الوقود لم تتسرّب إلى المياه.

وأعلنت حكومة غينيا الاستوائية الخميس اعتماد نظام جديد لضمان عدم رفع أي سفينة علم البلاد لغايات احتيالية. وجاء في تغريدة أطلقها نائب رئيس البلاد ونجله تيودورو انغويما اوبيانغ مانغي القول: "هناك أكثر من 300 سفينة في مختلف أنحاء العالم تعمل بصورة غير قانونية رافعة علمنا...وضعنا الأربعاء آلية لحل هذه المشكلة وتجنّبها مستقبلا...لا يجوز أن يكون علم غينيا الاستوائية واجهة لاحتيال دولي".

وأعلنت الحكومة في بيان أن "تيودورو انغويما اوبيانغ مانغي يمنع مؤقتا إبحار أكثر من 395 سفينة، تعمل بصورة غير شرعية رافعة علم غينيا الاستوائية". وتابع البيان أن نائب الرئيس "يعارض تماما إصدار وزارة النقل، أو أي هيئة أو فرد تصاريح لمالكي سفن تحوم شكوك حول منشئها". وقال تيودورو اوبيانغ: "لن يتم إصدار أي تراخيص دولية جديدة إلى أن تنجلي هذه المسألة".

ويحكم الرئيس تيودرو اوبيانغ انغويما امباسوغو البلاد التي تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، منذ أكثر من أربعين عاما. وكانت السفينة "كسيلو" التي ترفع علم غينيا الاستوائية قادمة من ميناء دمياط المصري ومتّجهة إلى مالطا. لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر.

وفتحت السلطات التونسية تحقيقا في الواقعة لكشف ملابسات الغرق والتثبت من طبيعة نشاط السفينة والتعرف على تحركاتها في الآونة الأخيرة. وقد وصلت سفينة إيطالية مختصة في مكافحة التلوث البحري إلى خليج قابس أمس الخميس، مقترحة حلولا لشفط 750 طنا من وقود الديزل من السفينة المنكوبة، حتى لا يتسرب إلى المياه، لكنها ليست هي السفينة التي ستقوم بهذه العملية الصعبة، وفق قبطان البحرية التونسية المازري اللطيف، رئيس خلية كونتها البحرية التونسية لمجابهة الأزمة. من جانبه قال مدير وكالة حماية البيئة التونسي لطفي سعيد، إن ثلاث شركات تونسية مختصة عرضت شفط الوقود من السفية الغارقة.