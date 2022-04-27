شاهد: تأهب القوات الأوكرانية شمال دونباس مع سيطرة القوات الروسية على مزيد من الأرض

تجلب القوات الأوكرانية المزيد من المركبات المدرعة إلى المعارك في شمال دونباس حيث يتزايد قصف المدفعية الروسية كل يوم مع تقدم قواتها على الأرض في الإقليم.

وقال عمدة مدينة سلوفينسك إن الأسبوع القادم سيكون "حاسمًا" لـ "مستقبل" المدينة الواقعة شمال ماريوبل في الوقت الذي يرابط فيه المقاتلون في منطقة سفياتوهيرسك القريبة من المدينة وهم واثقون من النصر.

وقال رئيس الدفاع الإقليمي فولوديمير ريبالكين إنه "من المستحيل أن تغزو أمة تحب أرضها" وأضاف "هناك احتمال 1000 في المئة أن تنتصر أوكرانيا.. مهما كان الثمن".

وقامت القوات الأوكرانية بإخلاء القرى من المدنيين خلال الأيام القليلة الماضية واتهمت الجيش الروسي بقصف المدنيين في القرى الصغيرة التي تستهدفها.

وفي إطار تعزيز قدرات الجيش الأوكراني أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الثلاثاء أنّ الولايات المتحدة عازمة على "بذل كل ما هو ممكن" لكي تنتصر أوكرانيا في الحرب مع روسيا وذلك خلال اجتماع أمني في ألمانيا شاركت فيه نحو 40 دولة لتعزيز قدرات كييف العسكرية.

وقال أوستن في الاجتماع الذي عُقد في القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين في غرب ألمانيا إنّ "أوكرانيا تعتقد بوضوح أنّها قادرة على الانتصار وكذلك الجميع هنا".