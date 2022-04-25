شاهد: مظاهرات في فرنسا اعتراضاً على فوز ماكرون بولاية رئاسية ثانية

خرج المئات من المتظاهرين في شوارع مدينة رين الفرنسية مساء أمس الأحد اعتراضاَ على فوز إيمانويل ماكرون بولاية رئاسية ثانية.

وأعيد انتخاب ماكرون بعدما تغلب على منافسته مارين لوبن، التي حققت أعلى نتيجة لمرشح يميني متطرّف في انتخابات رئاسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958.

وقال أحد المتظاهرين لوكالة فارنس برس: "نحن غير راضين الليلة لأن الجولة الثانية لا تعكس رغبات الشباب. كما رأينا، خرج الشباب بشكل كبير لصالح اليسار وخاصة جان لوك ميلانشون. وبالأحرى خرج كبار السن لمارين لوبن وإيمانويل ماكرون و(إريك) زمور. هذا شيء لا نريده كمستقبل".

وأضاف:"نحن نرفض تماماً هذه الجولة الثانية التي تعتبر بالنسبة لنا هراء وطريق مسدود".

كذلك أظهرت لقطات في وسائل التواصل الاجتماعي قيام شرطة مكافحة الشغب الفرنسية بمهاجمة وإطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يحتجون على إعادة انتخاب ماكرون بحي شاتليه بوسط العاصمة باريس.