بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل

دخلت عملية وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية منهية جولة من العنف استمرت لمدة يومين وأسفرت عن إصابة 12 فلسطينيا بجراح، وهددت بتعطيل عملية الانتخابات الإسرائيلية المقررة الأسبوع المقبل.

وقال مصعب البريم المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة،" نؤكد في حركة الجهاد بعد قيادة هذه المعركة والرد على جريمتي خان يونس ودمشق دخول عملية وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ الساعة 11:30 مساءً يوم الاثنين (9:30 مساءً بتوقيت جرينتش) بعد اتصالات لم تنقطع وجهد مصري وأممي".

وأضاف البريم في حديث مع وكالة أسوشيتيد برس، نحن "نؤكد في حركة الجهاد الإسلامي التزامنا بوقف اطلاق النار ما التزم به الاحتلال (العسكري الإسرائيلي)".

وبعدما قضى حوالى 65 ألف تلميذ إسرائيلي يوم الإثنين في منازلهم بسبب التصعيد العسكري، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنّ المدارس الواقعة في المدن والمناطق المجاورة للقطاع ستبقى مغلقة الثلاثاء.

وشنّ الجيش الإسرائيلي ليل الأحد-الاثنين غارات جوية استهدفت "مواقع" للجهاد الإسلامي قرب دمشق وأدّت لمقتل اثنين من عناصرها، وذلك ردّاً على قصف صاروخي شنّته الحركة الفلسطينية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل انتقاماً لمقتل أحد عناصرها برصاص القوات الإسرائيلية نهار الأحد.