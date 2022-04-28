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أوكرانيا

شاهد: القوات الأوكرانية تستخدم المدفعية الثقيلة في محاولة لوقف تقدم الجيش الروسي في دونيتسك

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بقلم:  يورونيوز
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قصف أوكراني على دونيتسك
قصف أوكراني على دونيتسك   -   حقوق النشر  AFP

تستخدم القوات الأوكرانية المدفعية الثقيلة والدعم الجوي القريب في معركتها للسيطرة على مدينة يامبل في إقليم دونيتسك شرق البلاد.

وتوغلت القوات الروسية مؤخراً في عمق شرق أوكرانيا واستولت على عدة قرى بالإقليم.

وتقول إيرينا، وهي رقيب في اللواء 123 الأوكراني الذي يقاتل في كريمينا بمدينة لوغانسك: "لقد قاموا بجلب الكثير من المعدات والدبابات، ولم يكن لدينا ما يكفي لصدهم، ولم نتمكن من تحمل ذلك. لقد تجاوزت معداتهم ومشاتهم معداتنا خمس مرات".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى دبابات ومدفعية وسلاح مضاد للدبابات. نحتاج حقاً إلى كل هذا. لم يكن لدينا سوى عدد قليل من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات NLAW والتي لم يعمل بعضها بشكل صحيح في بعض الأوقات".