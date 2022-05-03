شاهد: المسلمون يحتفلون بعيد الفطر في أوروبا

احتفل المسلمون في إسبانيا يوم الاثنين 2 آيار/مايو، بعيد الفطر بمناسبة انتهاء شهر رمضان المبارك. بدأت الاحتفالات بإقامة الصلاة في الصباح الباكر في المساجد والأماكن المفتوحة بعد عامين من الجائحة.

في مليلية، تجمع حوالي 7.000 شخص في ساحة لا ليغيون للصلاة. أما في سبتة، تجمع حوالي 7500 من المصلين في الصباح الباكر في ساحة لوما مارغريتا، في ضواحي المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي.

كرواتيا، رييكا

كما احتفل المسلمون في كرواتيا بحلول عيد الفطر، ولا تختلف عادات العيد هناك، حيث أقيمت الصلاة وتبادل المسلمون الهدايا والحلويات، ويستمر الاحتفال بالعيد الذي يسمى العيد الصغير ثلاثة أيام.

بريشتينا، كوسوفو

أقيمت صلاة العيد المركزية في المسجد الكبير في بريشتينا حيث تم تسليم رسائل السلام والمحبة والوحدة والتضامن. ودعا مفتي كوسوفو نعيم تيرنافا إلى الوحدة والتسامح بين الناس.

قال المفتي تيرنافا، ادعوا من الله وقف الحرب في أوكرانيا، أن الخالق يحب السلام والهدوء والرفاهية والأمن.

وفقًا لآخر تعداد سكاني، يوجد في كوسوفو أصغر عدد من السكان في أوروبا حيث يوجد ما يقرب من مليوني مواطن، 90 ٪ منهم من المسلمين.

العيد في صربيا

احتفل المسلمون في صربيا بحلول عيد الفطر، وأقيم التجمع الرئيسي للمسلمين في مسجد أراب في مدينة نوفي بازار، وأم صلاة العيد المفتي مولود إيف دوديك.

البوسنة

يحتفل المسلمون في البوسنة والهرسك بواحد من أهم الأعياد الدينية، عيد الفطر، بمناسبة نهاية شهر الصيام شهر رمضان المبارك. وأقيمت صباح اليوم (الاثنين) صلاة العيد في المساجد المنتشرة في البوسنة والهرسك، بحضور عدد كبير من المسلمين. تبدأ العطلة التي تستمر ثلاثة أيام بصلاة العيد والخطبة، وتستأنف بالتجمعات العائلية وزيارات الأصدقاء والجيران وكذلك زيارة قبور أقرب الأقرباء.