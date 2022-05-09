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روسيا

فيديو: بوتين يشارك في مسيرة "فوج الخالدين"

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بقلم:  يورونيوز
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحضر مسيرة "فوج الخالدين" بمناسبة الذكرى الـ 77 لنهاية الحرب العالمية الثانية، موسكو، روسيا، الاثنين 9 مايو 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحضر مسيرة "فوج الخالدين" بمناسبة الذكرى الـ 77 لنهاية الحرب العالمية الثانية، موسكو، روسيا، الاثنين 9 مايو 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

شارك آلاف الأشخاص في مسيرة "فوج الخالدين" في موسكو يوم الإثنين، لإحياء ذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية.

كانت المسيرة جزءاً من احتفالات موسكو بيوم النصر، بمناسبة الذكرى الـ 77 لانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية.

انضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الحشد في الساحة الحمراء مع صورة لوالده، المحارب المخضرم فلاديمير سبيريدونوفيتش بوتين.

مسيرة "الخالدين"

قبل ذلك بدقائق، وصل فلاديمير بوتين إلى المنصة الرسمية مصافحًا قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية وقد غطت صدورهم الأوسمة والميداليات.

بعد خطابه، مر 11000 جندي وعشرات المركبات، بما في ذلك قاذفات صواريخ استراتيجية ودبابات، عبر الساحة الحمراء، ومن بينها وحدات عائدة من الجبهة الأوكرانية.

كان لا بد من إلغاء العرض الجوي بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما كان يُنتظر رؤية "طائرة نهاية العالم"، وهي طائرة من طراز إليوشن إيل-80 مصممة للقادة الروس في حالة نشوب حرب ذرية.

واستكمالًا للاحتفال بانتصار عام 1945، تُنظم مسيرات "فوج الخالدين" في جميع أنحاء البلاد ويحمل المشاركون خلالها صور قدامى المحاربين في "الحرب الوطنية العظمى" في الفترة من 1941 إلى 1945.

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وقال مسؤولون في موسكو إنهم يتوقعون مشاركة ما يصل إلى مليون شخص في المسيرة.

المصادر الإضافية • وكالات