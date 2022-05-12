الغزو الروسي لأوكرانيا: بروكسل تعتبر روسيا أكبر مهدد للنظام العالمي.. وتحذير من خطر مجاعة عالمية

الغزو الروسي لأوكرانيا: بروكسل تعتبر روسيا أكبر مهدد للنظام العالمي.. وتحذير من خطر مجاعة عالميةمحادثة
الغزو الروسي لأوكرانيا يدخل أسبوعه الثامن وسط تحركات دبلوماسية ونشاط عسكري يتكثف في شرق أوكرانيا، في حين اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين روسيا أكبر مهدد للنظام العالمي بحربها الهمجية على أوكرانيا وتحالفها مع الصين بحسب رئيسة المفوضية.
آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية
أوكرانيا تستأنف نشاطها الكروي وتهزم مونشنجلادباخ وديا
بفضل هدف الفوز الذي أحرزه أولكسندر بيخاليونوك فازت أوكرانيا على فريق بروسيا مونشنجلادباخ المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم 2-1 في مباراة ودية يوم الأربعاء.
وهذه هي أول مباراة يخوضها منتخب أوكرانيا منذ الغزو الروسي لبلاده في 24 فبراير شباط الماضي.
وحضر المباراة التي أقيمت في ملعب بروسيا-بارك أكثر من 20 ألف مشجع.
وستذهب إيرادات المباراة لأعمال الإغاثة في أوكرانيا.
ورفع لاعبو الفريقين لافتة كتب عليها "أوقفوا الحرب" قبل انطلاق المباراة.
تقدم المنتخب الأوكراني في الدقيقة التاسعة عن طريق ميخايلو مودريك قبل أن يعادل كونور نوس النتيجة بعد ذلك بخمس دقائق ثم يحسم بيخاليونوك الفوز للضيوف قببل النهاية.
وتأتي هذه المباراة في إطار استعداد منتخب أوكرانيا لمواجهة نظيره الاسكتلندي في ملحق تصفيات كأس العالم 2022 في أول يونيو حزيران المقبل. وسيلتقي الفائز من المنتخبين مع ويلز على مكان في
نهائيات قطر.
وكانت مواجهة الأمس أول مباراة يخوضها منتخب أوكرانيا منذ فوزه 2-صفر على البوسنة والهرسك في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وقال أولكسندر بتراكوف مدرب أوكرانيا بعد المباراة "هذه هي أول مباراة للفريق.. الذي لم يلعب منذ ستة أشهر..
"هناك الكثير من الأخطاء وسنعمل على تصحيحها".
وقبل مواجهة اسكتلندا ستلعب أوكرانيا مباراتين وديتين في مواجهة فريقي إمبولي الإيطالي ورييكا الكرواتي.
بريطانيا: أوكرانيا تواصل هجوما مضادا إلى الشمال من خاركيف
قالت بريطانيا يوم الخميس إن القوات الأوكرانية تواصل هجوما مضادا إلى الشمال من خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد وتستعيد عدة بلدات وقرى باتجاه الحدود الروسية.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر أن التقارير تفيد بأن روسيا سحبت وحدات من المنطقة ومن المرجح أن تعيد القوات انتشارها بعد تعويض الخسائر التي لحقت بها على الضفة الشرقية لنهر سيفرسكي دونيتس.
وقالت أوكرانيا يوم الأربعاء إنها دفعت القوات الروسية في الشرق إلى التراجع لاستعادة قرية بيتومنيك الواقعة على الطريق السريع الرئيسي شمالي خاركيف في منتصف الطريق تقريبا نحو الحدود الروسية.
حاكم روسي: مقتل قروي في إطلاق نار من أوكرانيا
قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف يوم الخميس إن إطلاق نار من أوكرانيا أدى إلى مقتل شخص وإصابة سبعة في قرية سولوخي الحدودية الروسية بالمنطقة.
وتتهم السلطات في المنطقة المتاخمة لأوكرانيا كييف بتنفيذ سلسلة من الضربات فيها، بما يشمل غارة بطائرة هليكوبتر على مستودع للوقود. ولم تعلن كييف التي تكافح الغزو الروسي منذ فبراير شباط مسؤوليتها عن هذه الهجمات.
فون دير لايين تعتبر روسيا "أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي"
اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارة إلى طوكيو الخميس أنّ روسيا تشكّل "أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي" بسبب غزوها أوكرانيا.
وقالت المسؤولة الأوروبية بعدما التقت برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنّ روسيا "هي اليوم أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي بحربها الهجمية ضدّ أوكرانيا وتحالفها المثير للقلق مع الصين".
وزار المسؤولان الأوروبيان طوكيو الخميس لإجراء جولة محادثات سنوية بين اليابان والاتحاد الأوروبي، تقام هذه السنة في ظل الحرب في أوكرانيا ووسط مخاوف متزايدة في آسيا حيال الطموحات العسكرية الصينية.
من جهته، أكد كيشيدا الذي انضمت حكومته إلى العقوبات الغربية على موسكو ولا سيما في مجالي المال والطاقة، أن "غزو روسيا لأوكرانيا لا يعني أوروبا فقط بل يهز قلب النظام العالمي، بما في ذلك آسيا" مضيفا "يجب عدم السماح بذلك".
وكانت مسألة تشديد الصين موقفها مطروحا أيضا على جدول أعمال المحادثات، في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي للعب دور متزايد حيال بكين.
أوكرانيا تعلن أول محاكمة في قضية جرائم حرب على ارتباط بالغزو الروسي
تعتزم أوكرانيا مقاضاة جندي روسي عمره 21 عاما بتهمة ارتكاب جريمة حرب، في أول محاكمة من نوعها في قضية كهذه في ظل الغزو الروسي المستمر منذ 24 شباط/فبراير، على ما أعلنت المدعي العامة في كييف الأربعاء.
وأوضح مكتب المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا في بيان أن فاديم شيشيمارين متهم بإطلاق النار ببندقية كلاشنيكوف من نافذة سيارة كان فيها، ما أدى إلى مقتل مدني عمره 62 عاما لم يكن مسلحا.
وجاء في البيان أن الجندي المتهم كان ينتقل مع أربعة جنود روس آخرين في سيارة سرقوها قرب قرية شوباخيفكا بعد تعرض موكبهم لهجوم في 28 شباط/فبراير، مشيرا إلى أن المدني الذي لم يتم التعريف عن هويته كان على دراجة نارية على حافة الطريق على مقربة من منزله.
وأوضح البيان أن "أحد الجنود أمر المتهم بقتل مدني حتى لا يشي بهم" مضيفا أن "الرجل قتل على الفور، على مسافة بضع عشرات الأمتار فقط من منزله".
ويواجه فاديم شيشيمارين الموقوف عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانته بارتكاب جريمة حرب وقتل عمد.
ولم يحدد تاريخ المحاكمة.
ونشر مكتب المدعية العامة صورة للمتهم من غير أن يوضح الظروف التي قادت إلى توقيفه، وبدون أن يوضح ما حل بالجنود الآخرين الذين كانوا في المكان عند حصول الوقائع.
وتبلغ مكتب المدعية العامة بأكثر من 10700 حادث ترقى إلى جرائم حرب، تطال 622 مشتبها به.
واتهمت كييف وواشنطن مرارا روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا منذ بدء هجومها العسكري الذي أدى إلى تهجير حوالى ستة ملايين مدني سواء داخل البلاد أو إلى الخارج، يفيد العديدون منهم عن أعمال تعذيب وتعديات جنسية وتدمير عشوائي.
زعماء منطقة خيرسون الأوكرانية المحتلة يسعون لضمها إلى روسيا
ذكرت وكالة تاس للأنباء يوم الأربعاء نقلا عن الإدارة العسكرية المدنية في منطقة خيرسون في أوكرانيا أن زعماء المنطقة التي تحتلها روسيا يعتزمون مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضمها إلى بلده بحلول نهاية العام.
وخيرسون هي أول منطقة يعتقد أن روسيا ستضمها منذ أن بدأت حملتها العسكرية في فبراير شباط في أوكرانيا.
وقال الكرملين إن على سكان المنطقة تقرير الانضمام إلى روسيا من عدمه.
لكن هينادي لاهوتا، حاكم منطقة خيرسون الأوكراني المخلوع، قال للصحفيين في مدينة دنيبرو إن السكان لا يريدون سوى "التحرر سريعا والعودة إلى أحضان وطنهم الأم أوكرانيا".
وقالت روسيا في أبريل نيسان إنها سيطرت بالكامل على منطقة خيرسون التي شهدت احتجاجات متفرقة مناهضة لموسكو.
وتحظى المنطقة بأهمية استراتيجية لأنها تقدم جزءا من الرابط البري بين شبه جزيرة القرم، التي احتلتها روسيا في 2014، وبين المناطق الانفصالية المدعومة من موسكو في شرق أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 23 أبريل نيسان إن المفاوضات بين كييف وموسكو ستكون مهددة إذا استخدمت روسيا "استفتاءات زائفة" لتبرير ضم منطقتي خيرسون وزابوريجيا المحتلتين.
وفي خطاب مصور في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، أدان زيلينسكي "هؤلاء الهامشيين الذين وجدتهم الدولة الروسية ليصبحوا متواطئين معها". ووصف تصريحاتهم "بالغباء اللامحدود".
وأضاف "لكن أيا كان ما يفعله المحتلون، فإنه لا يعني شيئا. ليست لديهم فرصة. أنا واثق من أننا سنحرر أرضنا وشعبنا".
أوكرانيا تصد القوات الروسية
أعلنت القوات الأوكرانية تحقيق مكاسب ميدانية يوم الأربعاء في هجوم مضاد قد يشير إلى تحول في مسار الحرب، بينما أوقفت كييف تدفقات الغاز على طريق يمر عبر الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، مما يثير شبح أزمة طاقة في أوروبا.
وقال مصدر عسكري أوكراني طلب عدم نشر اسمه، إنه بعد أيام من التقدم في شمال وشرق خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا ، باتت القوات الأوكرانية على بعد عدة كيلومترات فقط من الحدود الروسية صباح الأربعاء. وقبل التقدم، كانت القوات الروسية على مشارف مدينة خاركيف التي تبعد 40 كيلومترا عن الحدود.
ويبدو أن هذا التقدم هو الأسرع لأوكرانيا منذ أن طردت القوات الروسية من كييف ومن شمال البلاد في بداية أبريل نيسان. وفي حالة استمراره، يمكن أن يتيح للقوات الأوكرانية تهديد خطوط الإمداد لقوة الهجوم الروسية الرئيسية، بل يمكن أن يضع أهدافا لوجستية داخل روسيا نفسها ضمن نطاق المدفعية الأوكرانية.
وفي فيلخيفكا، وهي قرية مدمرة شرقي خاركيف استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها، يمكن سماع دوي المدفعية شبه المستمر وقاذفات الصواريخ المتعددة من القتال على الجبهة.
قال أندري كوركين (48 عاما) الذي غامر بالذهاب إلى فيلخيفكا للاطمئنان على منزل والديه إنه من الناطقين بالروسية، وهي المجموعة التي تقول موسكو إنها ذهبت إلى أوكرانيا للدفاع عنهم.
وأضاف كوركين "لا أريد أن أفعل شيئا بعد الآن مع عالم روسيا الاتحادية".
وعلى الرغم من أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على القرية نفسها منذ أسابيع، إلا أن خط المواجهة أصبح الآن بعيدا بما يكفي لجعلها آمنة للعودة.
ولا تزال جثة جندي روسي منتفخة ملقاة خارج المدرسة التي تعرضت للقصف حيث كانت وحدته قد اتخذتها مقرا لها قبل طردها
جوتيريش يشعر "بقلق بالغ" من خطر موجة جوع عالمية بسبب حرب أوكرانيا
عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن بالغ قلقه من انتشار الجوع في مناطق مختلفة من العالم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في العديد من الدول.
وقال جوتيريش، متحدثا إلى جانب مستشار النمسا ووزير خارجيتها في فيينا، إنه يتعين عليه القول إنه قلق للغاية، خاصة مع زيادة خطر الجوع في مناطق مختلفة بسبب الوضع المأساوي الذي يواجهه العالم فيما يتعلق بالأمن الغذائي نتيجة للحرب في أوكرانيا.
وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة، فيما حذرت وكالات الأمم المتحدة من أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء في أفريقيا.
وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير شباط في تعطيل الشحن في البحر الأسود، وهو طريق رئيسي للحبوب والسلع الأخرى، مما أدى إلى تضييق الخناق على حركة الصادرات من كل من أوكرانيا وروسيا.