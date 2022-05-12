الغزو الروسي لأوكرانيا: بروكسل تعتبر روسيا أكبر مهدد للنظام العالمي.. وتحذير من خطر مجاعة عالمية

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أوكرانيا تستأنف نشاطها الكروي وتهزم مونشنجلادباخ وديا

بفضل هدف الفوز الذي أحرزه أولكسندر بيخاليونوك فازت أوكرانيا على فريق بروسيا مونشنجلادباخ المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم 2-1 في مباراة ودية يوم الأربعاء.

وهذه هي أول مباراة يخوضها منتخب أوكرانيا منذ الغزو الروسي لبلاده في 24 فبراير شباط الماضي.

وحضر المباراة التي أقيمت في ملعب بروسيا-بارك أكثر من 20 ألف مشجع.

وستذهب إيرادات المباراة لأعمال الإغاثة في أوكرانيا.

ورفع لاعبو الفريقين لافتة كتب عليها "أوقفوا الحرب" قبل انطلاق المباراة.

تقدم المنتخب الأوكراني في الدقيقة التاسعة عن طريق ميخايلو مودريك قبل أن يعادل كونور نوس النتيجة بعد ذلك بخمس دقائق ثم يحسم بيخاليونوك الفوز للضيوف قببل النهاية.

رويترز

وتأتي هذه المباراة في إطار استعداد منتخب أوكرانيا لمواجهة نظيره الاسكتلندي في ملحق تصفيات كأس العالم 2022 في أول يونيو حزيران المقبل. وسيلتقي الفائز من المنتخبين مع ويلز على مكان في

نهائيات قطر.

وكانت مواجهة الأمس أول مباراة يخوضها منتخب أوكرانيا منذ فوزه 2-صفر على البوسنة والهرسك في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وقال أولكسندر بتراكوف مدرب أوكرانيا بعد المباراة "هذه هي أول مباراة للفريق.. الذي لم يلعب منذ ستة أشهر..

"هناك الكثير من الأخطاء وسنعمل على تصحيحها".

وقبل مواجهة اسكتلندا ستلعب أوكرانيا مباراتين وديتين في مواجهة فريقي إمبولي الإيطالي ورييكا الكرواتي.