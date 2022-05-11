شاهد: وصول جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى مكتب قناة الجزيرة في رام الله

نقل المشاركون في مراسيم تشييع جثمان مراسلة شبكة الجزيرة شيرين أبو عاقلة التي قتلت يوم الأربعاء جثمانها إلى مكتب الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دفنها.

وقتلت الصحفية أبو عاقلة صباح الأربعاء برصاصة مباشرة في الرأس أثناء تغطيتها لعملية للجيش الاسرائيلي في مدينة جنين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

والصحفية شيرين أبو عاقلة التي تحمل الجنسيتين الفلسطينية والأمريكية ولدت في مدينة القدس في عام 1971 وحصلت على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالأردن.

وعملت في العديد من المؤسسات والمكاتب الإعلامية كإذاعة "صوت فلسطين" و"قناة عمّان" الفضائية وإذاعة "مونتي كارلو" إضافة إلى المكتب الإعلامي لوكالة "الأونروا" في الضفة الغربية المحتلة قبل أن تلتحق بقناة "الجزيرة" القطرية في العام 1997 واشتغلت بها إلى غاية مقتلها يوم الأربعاء.