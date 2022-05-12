شاهد: فنانون من غزة يرسمون جدارية تكريما لروح الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

على طريقتهم قام فنانون فلسطينيون بتكريم روح الصحفية الفلسطينية المخضرمة مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقله من خلال رسم صورتها على جدارية في مدينة غزة.

الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت في اليوم السابق أثناء تغطيتها غارة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، من بين أبرز الشخصيات في وسائل الإعلام العربية وأشيد بها على نطاق واسع لشجاعتها واحترافها. في الساعات التي أعقبت وفاتها، وصف شبان فلسطينيون أبو عقلة، بأنها مصدر إلهام، وخاصة للنساء، اللواتي بفضل أبو عاقلة قررن دراسة الصحافة وامتهانها.

وأبو عاقلة صحافية معروفة على نطاق واسع في العالم العربي، ومن أول الوجوه الإعلامية التي برزت عبر قناة "الجزيرة" التي كانت تعمل فيها منذ العام 1997.

وكان لخبر مقتل الصحافية المخضرمة (51 عاما) وقع شديد على كل من عرفها واعتاد متابعة تقاريرها على مدار أكثر من عقدين سواء في الأراضي الفلسطينية أو الشرق الأوسط أو حتى في أورويا والولايات المتحدة الأمريكية التي تحمل جنسيتها.