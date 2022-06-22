بالصور: "غزة المصغرة" مركز تدريب للجيش الإسرائيلي يحاكي حربا في بلدة نائية جنوب إسرائيل

"غزة المصغرة" المهجورة رغم بمبانيها البالغ عددها 500. تتميز بأزقتها الضيقة، التي تزينها الجداريات والملصقات المسلحة، التي تخلد ذكرى قتلى المقاتلين الفلسطينيين. إنها مدينة لا يمكن العثور عليها على أية خريطة. رسميًا هي مركز تدريب يحمل اسم "حرب المدن" والجنود الإسرائيليون الذين يجرون مناورات عسكرية هنا يسمونها "ميني غزة" أو "غزة المصغرة".

قام الجيش ببناء المنشأة، التي بلغت تكاليفها 45 مليون دولار في قاعدة زليم العسكرية في العام 2005، بالتزامن مع نهاية الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، اشتبكت القوات الإسرائيلية مع مسلحين فلسطينيين في مدن وبلدات في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

صورة من مشروع "غزة المصغرة" Oded Balilty/Copyright 2022 The Associated Press All rights reserved

منذ ذلك الحين، خاضت إسرائيل أربع حروب في غزة ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، واندلعت بعض المعارك في المدن المكتظة بالسكان ومخيمات اللاجئين. قُتل أكثر من 4000 فلسطيني، أغلبهم من المدنيين، ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين في الأمم المتحدة، تردد مقتل 106 إسرائيليين، بينهم مدنيون وجنود وأجانب. وفي كل حرب، اتُهمت إسرائيل باستخدام قوة غير متكافئة بمناطق سكنية مزدحمة، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين. وكثيرا ما أكد الجيش أنه يبذل قصارى جهده لتجنيب المدنيين واتهم النشطاء الفلسطينيين باستخدامهم كدروع بشرية.

1 2 AP Photo 1 2 Oded Balilty/Copyright 2022 The Associated Press All rights reserved 1 2 Oded Balilty/Copyright 2022 The Associated Press All rights reserved 1 2 Oded Balilty/Copyright 2022 The Associated Press All rights reserved 1 2 Oded Balilty/Copyright 2022 The Associated Press All rights reserved 1 2 Oded Balilty/Copyright 2022 The Associated Press All rights reserved 1 2 Oded Balilty/Copyright 2022 The Associated Press All rights reserved 1 2 Oded Balilty 1 2 صورة من مشروع "غزة المصغرة" Oded Balilty/Copyright 2022 The Associated Press All rights reserved 1 2 صورة من برنامج التدريب العسكري "غزة المصغرة" Oded Balilty/Copyright 2022 The Associated Press All rights reserved 1 2 Oded Balilty/Copyright 2022 The Associated Press All rights reserved 1 2 Oded Balilty/Copyright 2022 The Associated Press All rights reserved 1 2 صورة من مشروع "غزة المصغرة" Oded Balilty/Copyright 2022 The Associated Press All rights reserved 1 2 Oded Balilty/Copyright 2022 The Associated Press All rights reserved

أوضح العقيد إيلي أبيلس، قائد المنشأة العسكرية "ميني غزة " ، "لقد تغيرت طبيعة الحرب ... قتالنا الرئيسي اليوم ... يدور حول مناطق مأهولة، وفي مناطق مأهولة".

تهدف الأزقة الضيقة والمباني الخرسانية الباهتة والمناطق المفتوحة في المنشأة التي تبلغ مساحتها حوالي ربع كيلومتر مربع إلى محاكاة البيئات الحضرية التي يعمل فيها الجنود الإسرائيليون غالبًا. يمكن أن يشمل ذلك غزة والضفة الغربية، وكذلك جنوب لبنان حيث حذرت إسرائيل من احتمال وقوع قتال مستقبلي مع مقاتلي حزب الله.

صورة من برنامج "غزة المصغرة" Oded Balilty

فنان الغرافيتي الرسمي الوحيد للجيش يزين الشوارع بلوحات جدارية عليها شعارات عربية وصور لمسلحين فلسطينيين ولبنانيين على غرار صورة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

بين التدريبات ، يستريح الجنود في ظلال الأبنية ، ويدخنون السجائر تحت الملصقات الباهتة، والتي يُشيد بعضها بقتلى المعارك مع إسرائيل. ويرتدي آخرون أوشحة باللونين الأحمر والأبيض لتمثيل المقاتلين في تدريبات قادمة.

صورة من برنامج التدريب "غزة المصغرة" Oded Balilty

وقال أبيلس إن مركز التدريب يمكن أن يستوعب تدريبات لواء كامل قوامه 2000 جندي في وقت واحد. كما تدربت القوات إلى جانب قوات أمريكية الزائرة وأخرى من الحلفاء الأوروبيين، وآخرهم جنود قبارصة في "غزة المصغرة".

ولكن يبدو أن مركز التدريب "ميني غزة" أو "غزة المصغرة" سرعان ما تحول إلى مدينة أشباح عندما صمتت المدافع وانسحب الجنود حيث تعصف الرياح خارج الغرف الفارغة ويُسمع صرير الأبواب بين الحين والآخر عند هبوب رياح قوية.