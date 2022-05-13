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الهند

مقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة 50 في حريق بالهند

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بقلم:  يورونيوز
حريق في مبنى من أربعة طوابق في نيودلهي بالهند.
حريق في مبنى من أربعة طوابق في نيودلهي بالهند.   -   حقوق النشر  أ ب

 قالت الشرطة الهندية في بيان إن 27 شخصا على الأقل لقوا حتفهم الجمعة في حريق اندلع في الضاحية الغربية للعاصمة نيودلهي . وصرح مسؤول في إدارة الاطفاء لوكالة فرانس برس "تم اخماد الحريق الآن والعدد الاجمالي للقتلى 27 وعملية البحث جارية".

وأوردت تقارير إعلامية أن أكثر من 50 شخصا أصيبوا بحروق ونقلوا إلى المستشفى. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة تأكيدها إنقاذ ما بين 60 و70 شخصا من المبنى.

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اندلع الحريق الكبير في مبنى تجاري من أربعة طوابق غرب نيودلهي في وقت متأخر من بعد الظهر. والحرائق شائعة في الهند بسبب ضعف معايير البناء وعدم الالتزام بشروط السلامة.

المصادر الإضافية • الوكالات