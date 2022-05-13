شاهد: عنف القوات الإسرائيلية وهي تهاجم حشود مشيعي جنازة أبو عاقلة وتمنع رفع الأعلام الفلسطينية

هاجمت القوات الإسرائيلية، حشدا من المشيعين لجنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة لحظة إخراجه من المستشفى الفرنسي في القدس، وضربت المشيعين بالهراوات لمنعهم من حمل نعش أبو عاقلة على الأكتاف، ومنعهم من رفع العلم الفلسطيني، وأظهرت مشاهد مصورة جثمان ابو عاقلة يكاد يسقط أرضا فيما كانت عناصر من القوات الإسرائيلية يفرقون الحشد.

وحضر آلاف المعزين، بعضهم رفع الأعلام الفلسطينية وهم يهتفون "فلسطين، فلسطين"، جنازة شيرين، التي اغتيلت في وقت سابق من هذا الأسبوع أثناء تغطيتها لعملية اقتحام عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين.

أبدى الاتحاد الأوروبي "استياءه" الجمعة حيال الاستخدام "من دون طائل" للقوة من جانب القوات الاسرائيلية خلال جنازة الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني ان 33 شخصا اصيبوا خلال الجنازة نقل ستة منهم الى المستشفى، فيما اوردت السلطات الإسرائيلية انها اعتقلت ستة اشخاص.

وبعد أن رجحت مقتل مراسلة قناة الجزيرة القطرية بنيران فلسطينية، عادت إسرائيل لتقول الجمعة إنها لا تستبعد أن تكون الرصاصة انطلقت من سلاح أحد جنودها. وقد اتهمت السلطة الفلسطينية وقناة الجزيرة والدوحة الجيش الإسرائيلي باغتيالها.