ممثلون عن الاتحاد الأوروبي يحضرون تشييع جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة

قالت مسؤولة من قسم الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، إن ممثلي الاتحاد الأوروبي سيشاركون في موكب تشييع الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت في مخيم جنين الأربعاء خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت المسؤولة التي لم ترغب في الكشف عن اسمها في تصريح ليورونيوز أن معظم كبار المسؤولين في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي بفلسطين سيشاركون، في جنازة شيرين أبو عاقلة، حيث سيدفن جثمانها في مقبرة بالقدس القديمة، حيث دفن والداها.

كما أوضحت، أن عددا من ممثلي الاتحاد الأوروبي سيشاركون في الجنازة ومن بينهم، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفن كون فون بورغسدورف،

بالإضافة إلى كبار الدبلوماسيين المعتمدين ومنهم القناصل: الفرنسي والإيطالي والألماني .

وجدير أن الاتحاد الأوروبي كان أدان بشدة مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية من قناة الجزيرة شيرين أبو عاقله في الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء. وأكد في بيان له أنه " من الضروري أن يوضح تحقيق شامل ومستقل جميع ملابسات هذه الاحداث في أسرع وقت ممكن وأن يتم تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة". مشيرا إلى أنه "من غير المقبول استهداف الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم" كما طالب الاتحاد الأوروبي بضرورة "ضمان السلامة والحماية للصحفيين الذين يغطون حالات النزاع في جميع الأوقات".