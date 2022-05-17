نائب وزير الدفاع السعودي في واشنطن لإجراء محادثات أمنية مع مسؤولين كبار

يزور نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات أمنية مع كبار مسؤولي البيت الأبيض والبنتاغون، حسبما قال مسؤولان أمريكيان لموقع "أكسيوس".

وتأتي هذه الزيارة في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة تحسين علاقاته الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية إذ تدفع المملكة لزيادة إنتاجها النفطي. كما أنها تتزامن مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط في نهاية شهر يونيو.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض لموقع "أكسيوس" إن بن سلمان يزور واشنطن لقيادة الوفد السعودي في لقاء لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين الولايات المتحدة والسعودية.

كما أوضح المتحدث إلى أن نائب وزير الدفاع السعودي سيناقش، الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية، خاصة التي تتعلق بالحرب في اليمن والصراع الروسي الأوكراني.

يذكر أن الأمير خالد، الشقيق الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن عندما قُتِل الصحفي جمال خاشقجي، كاتب العمود في صحيفة "واشنطن بوست" عام 2018.

وقد ترك بن سلمان المنصب بعد عدة أشهر من الواقعة وعين بعدها نائبا لوزير الدفاع في السعودية. وقد سبق له أن زار واشنطن في يوليو 2021 للقاء كبار مسؤولي البيت الأبيض.